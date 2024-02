Alarmante análisis del coronel Pedro Baños: «Podemos llegar a un estado de guerra generalizada»

Pedro Baños (León, 1960) coronel de Infantería del Ejército en la reserva. Este 24 de febrero se sienta con Alfonso Rojo en Tiempo de hablar para repasar asuntos tanto nacionales como internacionales.

El coronel Baños es, desde hace años, todo un fenómeno social que ha conseguido que asuntos como la gepolítica internacional o la estrategia militar se conviertan en asunto de calado popular gracias a sus intervenciones en medios de comunicación y a cinco libros que se han convertido en auténticos fenómenos de ventas.

En su visita a Periodista Digital ha tratado los conflictos internacionales ahora mismo abiertos en el extranjero, además de la situación de España y su papel en el juego de la política internacional. Estas son algunas de sus declaraciones:

“Nunca he visto una situación tan complicada a nivel internacional como ahora”.

“Podemos llegar a un estado de guerra generalizada en Europa”.

“Nunca vamos a tener la certeza de que Rusia mató a Maxim Kuzminov”.

“Las mafias rusa y ucraniana están perfectamente instaladas en España”.

“Hay mucha gente de menos de 40 años que sólo se informa por las redes sociales y hay interés en condicionarlos”.

“En Wikipedia ponen cosas falsas de mí para desprestigiarme”.

“La soberanía popular ya no existe, se han desvirtuado los pilares de la democracia”.

“La familia Soros ejerce una gran influencia sobre nuestros gobernantes”.

“El error con Marruecos ha sido deslocalizar allí nuestras empresas. Nos va estallar en la cara”.

“Los españoles critican la historia de su país sin tener ni idea de ella”.

“El independentismo lo está haciendo bien y cabe la posibilidad de que lo consigan”.

“A los independentistas les dieron dos grandes bazas: la educación y los medios de comunicación”.

“Deberíamos utilizar la fuerza del español como idioma para ser fuertes a nivel internacional”.

“China terminará de desbancar a USA acabando con la hegemonía del dólar”.

“La mayoría de los funcionarios de la UE han sido espiados por Marruecos, no sólo Sánchez y el ministro del Interior”.

“Digas lo que digas, hay alguien que te va a malinterpretar”.

“Cuando volví de los Balcanes supe de verdad lo que suponía ser militar”.