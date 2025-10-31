David Alandete denuncia cómo se las gasta la Embajada española en EE.UU: ¡Quieren controlarnos!

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo repasa con David Alandete temas como la obsesión del Gobierno de Pedro Sánchez por controlar a la prensa, incluida la española. en Estados Unidos.
David Alendete es actualmente el corresponsal de ABC, COPE y Telemadrid en Washington. Días atrás, Alandete denució el intento del Ejecutivo español de que los periodistas de nuestro país acreditados en la Casa Blanca no preguntasen al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre determinados temas como por ejemplo, el presupuesto que el Ejecutivo español va a destinar a Defensa para cumplir el compromiso del 5% del PIB.
En la entrevista con Rojo, el periodista español cuenta cosas muy interesantes del funcionamiento de la comunicación del equipo de Trump como, por ejemplo, que hay libertad para preguntar, cosa que con Biden no ocurría.
Del anterior presidente norteamericano, Alandete no ha tenido reparos en reconocer su limitada capacidad cognitiva y cómo eso condicionaba las ruedas de prensa.
El entrevistado ha ejercido otros puestos profesionales antes de ser corresponsal en Washington. De esas etapas anteriores, Alandete ha vuelto a denunciar que cuando él era redactor en El País, Pedro Sánchez -entonces en la Oposición- le llamaba para intentar cambiar los titulares que no le gustaban. De este mismo medio, Alandete también ha recordado que desde su puesto de Adjunto al Director intentó moderarlo ideológicamente, pero que en su redacción se llama fascista a todo aquél que discrepa. Y es que según este periodista, en la redacción del periódico de PRISA expiden tantos carnés de fascista que “En España ya no cabe un fascista más”.
Apoyo a Periodista Digital y la libertad de prensa
Durante la entrevista, Alandete ha hecho una encendida defensa de la libertad e independencia periodísticas de todos los integrantes del mundo de la información. Así, nuestro compañero de profesión ha reiterado que quiere que Periodista Digital y todos los medios de comunicación puedan ejercer su trabajo en el Congreso de los Diputados y puedan preguntar lo que consideren.
La entrevista ha dejado buenos y jugosos titulares:
Yo ya conozco a este Gobierno. Sánchez me llamaba para cambiar titulares en El País
Con Biden era muy difícil preguntar. Conseguí preguntar dos veces y no sabía responder
Biden tenía una capacidad cognitiva muy deteriorada. Trump, con la misma edad, responde
Trump a los periodistas nos deja preguntar. Es un cambio con respecto a Biden
Trump prefiere que las preguntas vengan de gente inesperada
La primera periodista negra africana que entra al despacho del presidente ha sido con Trump
Mantuve contacto con el equipo de Trump cuando salió de la Casa Blanca
A mí ya me despidieron como director adjunto de El País por decisiones políticas en 2018. Ya lo perdí todo
Hemos sido muchos periodistas los que hemos sido señalados
La libertad de prensa se ha ido degradando progresivamente. Hay una colonización absoluta de los medios públicos
La embajada de España en EE.UU llama a los periodistas españoles para controlar las preguntas que hacemos en la Casa Blanca
Cualquier periodista tiene derecho a preguntar
Me sumo a la petición de que a Periodista Digital se le deje entrar al Congreso a hacer su trabajo
El corporativismo debería ser para que todos los periodistas entren a las ruedas de prensa
Desde el punto de vista de la sociedad estadounidense, a Trump le están saliendo bien las cosas
Se pensó que Trump era una aberración, cuando la aberración fue la presidencia de Biden