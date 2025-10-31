David Alandete denuncia cómo se las gasta la Embajada española en EE.UU: ¡Quieren controlarnos!

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo repasa con David Alandete temas como la obsesión del Gobierno de Pedro Sánchez por controlar a la prensa, incluida la española. en Estados Unidos.

David Alendete es actualmente el corresponsal de ABC, COPE y Telemadrid en Washington. Días atrás, Alandete denució el intento del Ejecutivo español de que los periodistas de nuestro país acreditados en la Casa Blanca no preguntasen al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre determinados temas como por ejemplo, el presupuesto que el Ejecutivo español va a destinar a Defensa para cumplir el compromiso del 5% del PIB.

En la entrevista con Rojo, el periodista español cuenta cosas muy interesantes del funcionamiento de la comunicación del equipo de Trump como, por ejemplo, que hay libertad para preguntar, cosa que con Biden no ocurría.

Del anterior presidente norteamericano, Alandete no ha tenido reparos en reconocer su limitada capacidad cognitiva y cómo eso condicionaba las ruedas de prensa.

El entrevistado ha ejercido otros puestos profesionales antes de ser corresponsal en Washington. De esas etapas anteriores, Alandete ha vuelto a denunciar que cuando él era redactor en El País, Pedro Sánchez -entonces en la Oposición- le llamaba para intentar cambiar los titulares que no le gustaban. De este mismo medio, Alandete también ha recordado que desde su puesto de Adjunto al Director intentó moderarlo ideológicamente, pero que en su redacción se llama fascista a todo aquél que discrepa. Y es que según este periodista, en la redacción del periódico de PRISA expiden tantos carnés de fascista que “En España ya no cabe un fascista más”.

Apoyo a Periodista Digital y la libertad de prensa

Durante la entrevista, Alandete ha hecho una encendida defensa de la libertad e independencia periodísticas de todos los integrantes del mundo de la información. Así, nuestro compañero de profesión ha reiterado que quiere que Periodista Digital y todos los medios de comunicación puedan ejercer su trabajo en el Congreso de los Diputados y puedan preguntar lo que consideren.

La entrevista ha dejado buenos y jugosos titulares: