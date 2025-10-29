Santiago Abascal aprieta de lo lindo explicando su ausencia en el funeral por víctimas de la Dana

Contundente a más no poder.

Santiago Abascal Conde, presidente de VOX, concede una entrevista a ‘Tiempo de Hablar’ (Periodista Digital) en la que habla de varios temas de la más rabiosa actualidad con Alfonso Rojo.

Del escenario electoral que se abre en España con comicios anticipados como los de Extremadura, a las corrupciones que asolan al Gobierno Sánchez y, por supuesto, siendo hoy 29 de octubre de 2025, la Dana tenía que salir forzosamente.

Sobre este asunto, Abascal se mostró contundente y, en referencia a su ausencia en el funeral por las víctimas de la Dana, aseguró que él no compartirá jamás espacio con el gobierno de la corrupción:

Hay muy pocos actos imprescindibles. El único imprescindible es mi labor parlamentaria, que es para lo que me han votado los españoles, y la voy a ejercer con toda la contundencia. Ahora bien, no me van a ver en una tribuna con ninguna razón. Me da igual que sea un funeral por víctimas de las inundaciones de las que ellos (los gobernantes) son culpables. Por lo tanto, yo no voy a ir a una mascarada para engañar a las víctimas, porque el terrorismo climático que impide la construcción de presas o la limpieza de los barrancos está detrás de la tragedia de Valencia. Y, por supuesto, el rechazar la ayuda internacional y el retrasar la ayuda del Estado.

Reiteró el presidente de VOX que:

Por lo tanto, yo no voy a estar en la tribuna con ninguna razón. Yo no voy a estar con esa gente en una tribuna, ni en un funeral, ni en ningún sitio. No voy a ir a ningún sarao, por muy institucional y serio que sea, y lo presida quien lo presida, si tengo que compartir tribuna con el gobierno de la corrupción, de la traición y de la mentira. Yo creo que es muy contundente. Le veré en el Parlamento para discutir y, si hay debates en las próximas elecciones, en la televisión. Pero nada más.

