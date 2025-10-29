LA BURBUJA #499

VOX sacaría 60 escaños y el PP estaría en 130

La semana terrorífica para Pedro Sánchez tiene reflejo en las encuestas.

A menos de 24 horas para comparecer en sede parlamentaria, concretamente a las 9 de la mañana del 30 de octubre de 2025 en el Senado, al presidente del Gobierno siguen sin salirle las cuentas demoscópicas.

Y eso que la última experimenta una ligera bajada para el centroderecha, con un VOX que sí se dispara hasta los 60 escaños, pero un PP que podría perder apoyos y quedarse en menos de los 137 diputados logrados en las elecciones del 23 de junio de 2023.

Para hablar de este y otros asuntos estarán en ‘La Burbuja‘ de Periodista Digital el analista Paco Porras y los periodistas Alfonso Rojo y Bertrand Ndongo. Todo bajo la presentación y dirección de Josué Cárdenas.

