Esto no lo verás en ‘Tele-Pedro’: Una mujer estalla contra el «traidor» Sánchez en el funeral de la DANA

Se llama Yolanda Garrido.

Y es la mujer que le dio un punto de coherencia y, especialmente, un baño de realidad al esperpento que Pedro Sánchez quiso montar en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia con motivo del funeral de Estado por la DANA.

El presidente del Gobierno español se las prometía muy felices ante un acto que había sido diseñado expresamente para no tener que encontrarse con los ciudadanos, alejar todo lo posible a los familiares de las víctimas de la zona de autoridades y, sobre todo, escoger con lupa a quienes debían estar en ese recinto.

Sin embargo, algo falló en Mátrix y por mucho cuidado que se tuvo en la selección de asistentes, hubo una mujer que no solo arremetió contra Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, que era además lo que buscaba el sanchismo, sino que también lanzó duras diatribas contra un desencajado Sánchez.

Garrido fue entrevistada en el programa de Antonio Naranjo, ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid), donde recordó el momento que se ha vuelto viral cuando en mitad de un escenario silente lanzó su grito contra ambos mandatarios.

Así fue la aplaudida intervención de esta mujer durante el funeral:

Ni el presidente del Gobierno, ni el presidente de la Generalitat, sois todos cómplices, sois asesinos, sois traidores a vuestro país. El galgo de Paiporta, que dé la cara. El galgo de Paiporta, que ha traicionado a todos los españoles. Saliste corriendo con un galgo.

Garrido, ya en conversación con el periodista, denunció el blanqueo que intentó perpetrarse:

Era un blanqueo. Vosotros le llamáis funeral de cartón-piedra, yo le llamo el funeral de Estado del blanqueo, como todo lo que hacen los políticos de este país para salvarse el culo y limpiarse la cara. Estaba todo planificado, tan planificado que hoy, día 29 de octubre, yo a las 4 de la tarde todavía no tenía las entradas de acceso. Ni yo, ni ninguno de mis familiares, ni amigos íntimos de la familia. Han intentado dejarnos en la calle. Es importante que se sepa. Han intentado dejarnos en la calle. Han ninguneado a mi familia. Nos han faltado el respeto una vez más. Pero toda esta gente que aparece ahí en pantalla sí que ha estado bien protegida y con su teatro perfectamente establecido. Solo se han reunido, por si no lo sabéis, la gente con la que se han reunido son las manos derechas suyas, que son las víctimas politizadas. Lo tenían muy planificado. Esas mismas víctimas les han dado palabra y voz en Europa. Y nosotros, que no estamos de parte de nadie, estamos solamente de parte de la verdad, se nos silencia. Se nos ningunea. Se nos ponen miles de zancadillas.

Relató como perdió a tres de sus familiares por mor de la DANA:

A mí hay que hablar con propiedad porque me asesinaron, me arrancaron de la vida, cruelmente, injustamente, a mi hermano de 45 años, Jorge Garrido. A mi sobrino de 4 añitos, Neizan Garrido, y a mi cuñada de 43, Raquel Pagán. Ellos iban a recoger a su hijo del colegio en Aldaya, el cual el alcalde, hago aquí, lo dejo claro, el alcalde de Aldaya no ha asumido aún ninguna responsabilidad de por qué no avisó de que había que recoger a los niños, por qué no avisó que a las 12 del mediodía habían recibido un email en el que ya avisaba del riesgo que había. Y por estas cosas, ahora mismo están en el cementerio en vez de en su casa. Nadie ha asumido nada. Mi hermano fue a recoger a su niño al colegio junto con su mujer y a cinco minutos de su casa, en Calicanto, entre Calicanto y Godelleta, no llovía, quiero recalcarlo, una ola de más de cinco metros arrasó por donde él pasaba y se llevó a él y a su familia por delante.

