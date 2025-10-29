Ester Muñoz deja tiritando a la “inútil” ‘Chiqui’ Montero por su hipocresía con las víctimas de la DANA: «¡Farsantes!»

Contundente.

La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha criticado con fuerza al Gobierno de Pedro Sánchez por su inacción con las víctimas de la DANA, la falta de ayudas y el uso político de la tragedia.

En su turno de interpelación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la popular ha aprovechado para retratar al líder socialista.

«Tiene usted al lado al señor Sánchez. Ha mentido en 30 segundos. No ha contestado al señor Feijóo porque decía que hoy no era el día, pero al resto de portavoces sí les ha contestado. Ha sido tan indecente que ha usado a las víctimas en este día de recuerdo para no contestar a la oposición. Lo cual demuestra cómo, para ustedes, el dolor de las víctimas es lo de menos; lo importante es usarlas. Sánchez es un farsante y ha quedado comprobado».

Muñoz ha señalado que el jefe del Ejecutivo es un «peligro» para la democracia por «meter a una organización criminal en el Gobierno» y porque solo siembra odio entre los ciudadanos. Además, ha destacado que hoy vivimos peor que antes de que llegaran al poder.

No ha dejado pasar la oportunidad para recordar cómo, en medio de la tragedia, la bancada del PSOE —apoyada por sus socios comunistas, independentistas y etarras— se negó a suspender el pleno para concretar el asalto a RTVE.

También ha profundizado en la falta de actuaciones por parte de Sánchez con respecto a las víctimas de la catástrofe, recordando que no han ejecutado ninguna obra.