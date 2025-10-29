Nuestras pensiones están en alto riesgo

Hoy analizamos la alarmante situación de las pensiones en España y por qué la Unión Europea ya advierte que el sistema está en riesgo.

En el Informe de Envejecimiento 2024 de la Comisión Europea, se prevé que España será el país de la UE donde más aumentará el gasto en pensiones como porcentaje del PIB: 3,3 puntos más en 2050 y 5 puntos más en 2070. Sin embargo, personalmente creo que esas proyecciones se quedan cortas.

La AIReF ha estimado que el gasto en pensiones podría escalar hasta un 7 % del PIB y que la deuda asociada podría llegar al 129 % en 2050, llevando al sistema a un colapso.

Con un déficit estructural en el sistema de pensiones, la Seguridad Social depende cada vez más de las transferencias del Estado, que en 2024 ya suman 40.000 millones de euros.

La pregunta es: ¿cómo vamos a financiar el sistema sin crear más deuda o impuestos? En el vídeo de hoy, explico cómo han evolucionado los gastos de la Seguridad Social desde 2018 y por qué los informes internacionales nos colocan como uno de los países con peor capacidad de pago de pensiones en Europa. ¡No te lo pierdas!

📊 Fuentes: Comisión Europea, AIReF, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

💬 “El futuro de nuestras pensiones es insostenible si seguimos así. ¡El sistema está en peligro!”