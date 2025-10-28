¡Sánchez sin salida! Vox no para de subir y Junts rompe con él

El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su momento más crítico desde el inicio de la legislatura.

La ruptura con Junts deja al Ejecutivo sin una mayoría parlamentaria estable, poniendo en jaque cada votación en el Congreso. Las tensiones con sus antiguos socios independentistas, sumadas al desgaste por la amnistía y los escándalos que rodean al entorno del presidente, han provocado un terremoto político que amenaza con dejar a La Moncloa aislada y sin margen de maniobra.

Mientras tanto, Vox capitaliza el hartazgo de una parte creciente del electorado. La formación de Santiago Abascal no solo consolida su base, sino que amplía su influencia en sectores desencantados con el rumbo del país. Las encuestas reflejan un ascenso constante que podría situarla como actor decisivo en un eventual adelanto electoral, relegando al PSOE a un papel cada vez más defensivo.

La ruptura con Junts supone el fin de la frágil alianza sobre la que Sánchez construyó su investidura. Sin apoyos firmes y con un Parlamento dividido, el presidente se enfrenta a un escenario límite: o rectifica su rumbo político o se verá abocado a convocar elecciones antes de lo previsto.

Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este martes 28 de octubre de 2025.