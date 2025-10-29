Feijóo estalla contra Sánchez por su hipocresía con las víctimas de la DANA: «Hace un año ustedes optaron por asaltar RTVE»

Tiene la cara de hormigón.

Pero la artimaña le duró menos de lo que un caramelo aguanta suelto a las puertas de un colegio.

Pedro Sánchez llegó a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados con cara circunspecta y con un as en la manga para no dar explicaciones.

Y es que hoy al inquilino de La Moncloa, de manera inopinada, sí que le interesaban las víctimas de la DANA.

Alberto Núñez Feijóo (PP), que tuvo un reconocimiento para los familiares de los fallecidos, ya le metió el primer variscazo:

Quiero empezar con un recuerdo a las víctimas de la DANA que se produjo un día como hoy, hace un año, en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Por supuesto, a todos sus familiares, y a los que lo han perdido todo. Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción. Señor Sánchez, la pregunta de hoy es retórica. ¿Piensa decir la verdad mañana en la Comisión de Investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno respondió con parquedad para, acto seguido, pedir respeto por las víctimas de la DANA:

Como usted bien ha dicho, es una pregunta retórica que viene formulando desde que usted es jefe de la oposición hace unos años. Y, por tanto, si me va a permitir, usted ha hecho referencia a ello, en una democracia parlamentaria, evidentemente, el Gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho. Soy el presidente del Gobierno que más veces ha dicho que no, y que no he sido el presidente de la Comisión de Investigación del Senado. Pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la DANA en Valencia y, por supuesto, en otros territorios, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Hoy es un día muy duro para los familiares de las víctimas. Es un día muy duro también para las personas, que lo han perdido todo, que están reconstruyendo sus vidas después de lo acontecido el pasado 29 de octubre hace un año. Es un día también de dolor para la Comunidad Valenciana, particularmente. Es un día también en el que creo que tenemos que agradecer la solidaridad de muchísimos jóvenes, y no tan jóvenes, que se desplazaron a la provincia de Valencia para poder ayudar ante esa tragedia. Y también creo que es un día para reivindicar, a los trabajadores y a las trabajadoras públicos, que hicieron un trabajo extraordinario, precisamente para proteger la vida de nuestros conciudadanos en la provincia de Valencia. Por tanto, señorías, hoy no es el día. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la comunidad valenciana. Y ya tendremos ocasión de hablar de ello.

El presidente del Partido Popular le recordó que hace justo un año, con decenas de muertos en Valencia, Pedro Sánchez, a través de Francina Armengol, se negó a suspender la totalidad de la sesión plenaria para poder aprobar el asalto a RTVE:

Es una pena, señor Sánchez, que hoy hace un año que usted y su grupo, cuando pedimos suspender el pleno, que ustedes volviesen otra vez a la Cámara para asaltar RTVE cuando las víctimas se estaban muriendo en la Comunidad Valenciana.

Y sacó a la luz todas las mentiras del sanchismo: