El funeral de Estado por la DANA: otra trampa del Gobierno Sánchez con los Reyes pillados en medio

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se transforma hoy en el centro neurálgico de la memoria colectiva y la política.

Un año ha pasado desde que la devastadora DANA dejó 237 víctimas mortales en España, siendo la Comunidad Valenciana la más afectada.

El funeral de Estado, diseñado para honrar a los que perdieron la vida, congrega a los principales líderes institucionales y a los Reyes, Felipe VI y Letizia, en una ceremonia solemne, laica y repleta de simbolismo.

A las 18:00 horas, el Museo Príncipe Felipe abre sus puertas a más de 800 familiares de las víctimas y representantes de diversas administraciones.

En esta ceremonia, únicamente el Rey y tres familiares tomarán la palabra, cediendo el protagonismo a quienes vivieron la tragedia en carne propia.

Aunque el acto se retransmite en directo por TVE con el deseo de ser un espacio de respeto y solidaridad, la política logra colarse entre las rendijas.

El contexto: duelo, gestión y reivindicación

La DANA del 29 de octubre de 2024 marcó uno de los episodios más letales en la historia reciente del país. Las lluvias torrenciales arrasaron localidades enteras, especialmente en Valencia, pero también impactaron en Castilla-La Mancha y Andalucía, dejando un rastro de destrucción y sufrimiento. El Gobierno asegura haber movilizado más de 8.000 millones de euros para ayudas y canalizar fondos europeos para la reconstrucción. Sin embargo, muchos territorios siguen sintiéndose desamparados, según denuncian tanto familiares como asociaciones.

Aunque desde el Ejecutivo se manifiesta que acuden al homenaje “con el máximo respeto”, La Moncloa insiste en no politizar el evento. A pesar de ello, tanto Pedro Sánchez como sus ministros han avivado el ambiente respecto a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. Este último ha sido cuestionado por su gestión durante la emergencia y se ha convertido en blanco tanto de críticas ciudadanas como políticas.

El funeral, entre la memoria y la crispación

La ceremonia en Valencia no es solo un tributo: se presenta también como un escenario cargado de tensiones institucionales. La presencia de Mazón ha generado rechazo entre numerosos familiares que exigen su dimisión y critican el “silencio que duele” por parte de las autoridades ante las víctimas. Esto es especialmente evidente en regiones como Castilla-La Mancha, donde siete fallecidos han sido prácticamente ignorados en el relato oficial. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que Mazón deberá dar explicaciones en sede parlamentaria sobre su actuación, aunque pide que el homenaje se centre en recordar y apoyar a los afectados.

El clima tenso ha llegado hasta las calles: días antes del acto, miles han salido a manifestarse exigiendo responsabilidades y gritando consignas como “Mazón dimisión”. Esto deja claro que recordar a las víctimas no es solo una cuestión protocolaria; es también una lucha por justicia y reconocimiento.

Elementos destacados del homenaje oficial

Acto solemnemente laico , acorde al deseo expresado por las asociaciones de víctimas.

, acorde al deseo expresado por las asociaciones de víctimas. Ofrenda floral junto con un minuto de silencio dirigido por los Reyes.

dirigido por los Reyes. Lectura del nombre completo de todos los fallecidos.

Intervención musical especial acompañada por testimonios emotivos de familiares.

Un protocolo estricto diseñado para evitar interacciones directas entre algunas autoridades y los familiares, atendiendo a una petición específica de los afectados.

Las víctimas olvidadas y el silencio institucional

En Castilla-La Mancha, la tragedia causada por la DANA se cobró siete vidas en localidades como Albacete, pero su tratamiento mediático y político ha sido escaso según lo señalado por sus familias. Este olvido institucional agrava aún más el dolor: “El silencio duele más que perderles”, afirman los allegados que piden reconocimiento y reparación. Esta “otra DANA” pone en evidencia cómo la gestión del duelo puede ser tan desigual como lo es el reparto efectivo de ayudas.

La Moncloa y la gestión de la imagen

Desde el Gobierno central se ha blindado este funeral para minimizar filtraciones o gestos controvertidos. La presencia real aporta solemnidad e imparcialidad institucional; sin embargo, ni siquiera ellos logran escapar al ambiente explosivo que rodea al evento. La Casa Real ha decidido mantener un perfil bajo, limitando interacciones con autoridades autonómicas mientras prioriza ofrecer apoyo a los familiares; son conscientes de que cualquier gesto podría ser malinterpretado políticamente.

Un acto bajo la mirada de Europa y los medios

La magnitud del desastre junto con este homenaje oficial han captado atención internacional. La Comisión Europea ha respaldado financieramente la reconstrucción e insistido sobre mejorar protocolos relacionados con alertas y protección civil. No han faltado críticas acerca del retraso en emitir alertas, lo cual ha dado pie a investigaciones judiciales así como comisiones parlamentarias destinadas a depurar responsabilidades sobre cómo se gestionaron estos sistemas emergentes.