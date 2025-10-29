Àngels Barceló (SER), ahogada a zascas por montar un aquelarre contra Carlos Mazón

Un programa especial por el aniversario de la DANA.

Pero la realidad es que Àngels Barceló no se desplazó con su equipo de ‘Hoy por Hoy’ (Cadena SER) hasta Valencia para estar exclusivamente con las víctimas de la gota fría.

La periodista del Grupo PRISA, como una de las ejemplares caviar de la Brunete Pedrete, fue a la capital del Turia a soltar su vómito contra el Partido Popular.

Por supuesto, el objeto de su diatriba fue el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

El programa entero fue un auténtico aquelarre contra el dirigente valenciano, pero la despedida fue para enmarcar:

Y a los que han escuchado desde sus casas, yo solo quiero decir una cosa. No os vamos a soltar de la mano porque no lo hemos hecho durante este año. Si es necesario, vendremos aquí el año que viene y esperemos que el que no esté aquí sea Carlos Mazón. Muchas gracias.

Y acto seguido todo el auditorio a voz en grito con «¡Mazón, dimisión!».

Las redes sociales se llenaron de críticas por el sectarismo perpetrado por la periodista de la Cadena SER:

Eso es lo único que sabe hacer esta lerda, coger la mano.. o el brazo entero. — Pilar (@Pilar01039688) October 29, 2025

Y que no sea Presidente Sanchez…. pic.twitter.com/qhYWWzkhRW — joaquina hernandez (@joaquinahernan2) October 29, 2025

La que no estará tampoco es Teresa Ribera, que salió pitando a Bruselas. — 𝔑𝔞𝔫𝔡𝔬 (@fernandujar90) October 29, 2025