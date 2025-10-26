TIEMPO DE HABLAR

Cañete se presenta a Rojo: “Mi lucha es sacar mierda y desmontar al establishment político

Periodismo

Pérez Henares, contundente con Alfonso Rojo: "Sánchez es el jefe de la kale borroka"

El severo aviso del coronel Baños a Rojo: "Somos más fáciles de manipular que nunca"

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo repasa con uno de los influencers más detestados por la izquierda, Daniel Cañete, los principales problemas que afectan a España. La inmigración ilegal masiva y su relación con la delincuencia, el arrinconamiento del cristianismo y de los valores occidentales tradicionales como la familia o el adoctrinamiento ultraizquierdista disfrazado de feminismo que tanto daño hace no sólo a los hombres sino también a las mujeres.

Cañete contesta sin pelos en la lengua con su habitual estilo directo y desacomplejado. Quizá por eso entre el público provoca adhesión total o el rechazo más visceral.

Entre los muchos titulares que ha dejado la entrevista, destacamos:

«Estoy hasta los cojones de que se abogue por el follar con todo el mundo»

«Hay que realzar el camino recto, la vuelta a los valores cristianos tradicionales, la familia y llevar la Cruz a lo más alto»

«Nos quieren quitar a Dios del camino»

«Mi lucha es sacar toda la mierda que hay. Desmontar al stablishment político»

«Todos los policías y guardias civiles me dicen en privado que España es el país más inseguro de Europa»

«Se está acabando con la familia tradicional por todos los pensamientos de mierda que nos meten en la cabeza»

«Para mí la culpable del pensamiento que se le mete a las mujeres jóvenes es Irene Montero»

«En la actualidad el feminismo es la mayor trampa del siglo XXI»

«Lo que hace falta en la sociedad es la meritocracia»

«La reinserción no funciona. El modelo Bukele funciona»

«Me toca los cojones que se dé una ayuda antes al que viene de fuera que a mi vecino sin trabajo»

«Lavapiés ya no es español y en El Raval de Barcelona, de cada 10 violadores, 7 son de fuera

«Fuera de la política la gente está despertando y cada vez es más patriótica»

