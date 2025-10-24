El severo aviso del coronel Baños a Rojo: «Somos más fáciles de manipular que nunca»

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo hace un repaso de los grandes asuntos de la actualidad geopolítica mundial de la mano del Coronel Pedro Baños con motivo de la actualización de su libro ‘Así se domina el mundo’.

Pedro Baños es un destacado coronel de infantería del Ejército de Tierra español, actualmente en situación de reserva. Diplomado de Estado Mayor, se ha consolidado como un referente en geoestrategia, inteligencia, seguridad, defensa y terrorismo. Su trayectoria incluye puestos clave como Jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, además de participar en misiones internacionales en Bosnia-Herzegovina y otros destinos.

Baños es conocido por su capacidad para analizar y explicar complejos escenarios globales con claridad, lo que lo ha convertido en un divulgador respetado.

Es autor de varios libros de éxito, como el ahora actualizado Así se domina el mundo (publicado originalmente en 2018), El dominio mental (2020) y La encrucijada mundial (2021), donde aborda las dinámicas del poder global, la manipulación psicológica y los desafíos estratégicos del siglo XXI.

Entre los muchos titulares que en esta entrevista ha dado el Coronel, destacamos: