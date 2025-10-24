El severo aviso del coronel Baños a Rojo: «Somos más fáciles de manipular que nunca»

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo hace un repaso de los grandes asuntos de la actualidad geopolítica mundial de la mano del Coronel Pedro Baños con motivo de la actualización de su libro ‘Así se domina el mundo’.
Pedro Baños es un destacado coronel de infantería del Ejército de Tierra español, actualmente en situación de reserva. Diplomado de Estado Mayor, se ha consolidado como un referente en geoestrategia, inteligencia, seguridad, defensa y terrorismo. Su trayectoria incluye puestos clave como Jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, además de participar en misiones internacionales en Bosnia-Herzegovina y otros destinos.
Baños es conocido por su capacidad para analizar y explicar complejos escenarios globales con claridad, lo que lo ha convertido en un divulgador respetado.
Es autor de varios libros de éxito, como el ahora actualizado Así se domina el mundo (publicado originalmente en 2018), El dominio mental (2020) y La encrucijada mundial (2021), donde aborda las dinámicas del poder global, la manipulación psicológica y los desafíos estratégicos del siglo XXI.
Entre los muchos titulares que en esta entrevista ha dado el Coronel, destacamos:
“El mundo se domina a través de la economía, las finanzas y la geopolítica”
“Si Trump no existiera, Estados Unidos lo tendría que inventar”
“Estados Unidos tiene que ser fuerte económicamente para hacer lo que hace”
“El objetivo de los aranceles es que se fabrique en Estados Unidos”
“Estados Unidos lo tiene muy complicado con China”
“China aprendió de la URSS a no hacer una apertura económica y política”
“Estados Unidos aporta el 80% del presupuesto de la OTAN. Trump quiere bajarlo al 40% manteniendo el mando de la organización”
“Somos más fáciles de manipular que nunca. Hay muchos medios que se venden al mejor postor para difundir determinados mensajes”
“Trump impondrá aranceles a productos típicos españoles porque España no sube su gasto en Defensa”
“España no está siendo prudente en las relaciones exteriores”
“Trump no puede perder su batalla contra Maduro. El ridículo sería espantoso”
“Trump no puede perder las elecciones de medio término porque perdería el control del Congreso y el Senado”
“Las grandes potencias hacen guerras cognitivas para convencernos de cualquier cosa”
“Estamos en la prehistoria de la Inteligencia Artificial. Va a ser una revolución total”
“Hoy son tan importantes los soldados como los cibersoldados”
“Los europeos estamos fuera de la batalla por la Inteligencia Artificial. La innovación viene de China y Estados Unidos. Europa sólo legisla”
“Los drones cambian absolutamente el combate de una guerra. China ha sido capaz de hacer una ceremonia con 18.000 drones. Imagina ese enjambre atacando un portaaviones. Te lo hunden”
“Los drones son letales. Pueden llevar hasta 80 kilos de explosivo muy potente”
“Hay que recuperar la grandeza que tiene España”