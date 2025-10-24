'24X7'

La mafia sanchista al descubierto: ‘Sánchez S.A.’ expone los chanchullos socialistas como nunca

Archivado en: Periodismo Online

Más información

&#039;Sánchez SA&#039;, un documental sobre una historia de corrupción

'Sánchez S.A.': este es el documental que rompe moldes, sobre el psicópata corrupto que okupa La Moncloa

En el 24×7 de este viernes, 24 de octubre, Alfonso Rojo hace un programa especial dedicado al documental Sánchez S.A., que explora la corrupción que implica al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Terra Ignota y Hazte Oír son los creadores de esta pieza audiovisual, un martillo demoledor que pulveriza la fachada fake montada por la Brunete Pedrete mediática para proteger al marido de Begoña.

El documental retrata como nunca a ese tramposo profesional que se pavonea con sonrisas falsas mientras su régimen se hunde en el fango y representa la putrefacción absoluta de la política española.

En el plató de Periodista Digital tendremos al letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, para contarnos sobre el estreno y la recepción del documental, así como sobre el presente y futuro judicial de la mafia sanchista.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MASCARILLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]