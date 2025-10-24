El capitán Sánchez y sus piratas

Más información
Hoy en Si el Gobierno lo Permite analizamos las Operaciones No Financieras de la Administración Central del Estado, que han crecido un 11,6 % en solo un año.
En agosto de 2025, el Estado ha gastado más de 153.000 millones de euros, frente a los 137.000 millones del año anterior. La mayor parte del aumento viene de las transferencias corrientes (un 12,5 %) y los gastos financieros (un 11 %), lo que muestra un Estado que gasta más, se endeuda más y apenas invierte.
En el vídeo revisamos: Cómo ha crecido el gasto en cada partida. Qué parte de ese gasto se destina realmente a inversión productiva. Y por qué esta subida del 11,6 % refleja un modelo cada vez más ineficiente, donde el dinero público se comporta como en el País de Nunca Jamás: se reparte sin límites, sin control y sin responsabilidad.
⚓️ Porque cuando el Capitán Garfio y sus piratas toman el timón, el barco del Estado siempre va directo a la tormenta.