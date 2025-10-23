Cayetana Álvarez de Toledo provoca el mayor ataque de histeria de Jesús Cintora (TVE) en pleno directo

Tuvo la tarde pendenciera.

El periodista Jesús Cintora rescató una declaraciones de hace un lustro de Cayetana Álvarez de Toledo cuando esta se mostró muy crítica con él en unas declaraciones en el programa ‘La Hora de La 1’ (TVE):

A mí me dijeron, no, es que Jesús Cintora va a ser el próximo fichaje de Televisión Española. ¿De verdad es una persona que representa la sensibilidad plural de los españoles?

El motivo de esa búsqueda en la hemeroteca fue motivada porque la diputada de la formación de Alberto Núñez Feijóo dijo que la izquierda no había conseguido acabar con Franco, sino que fue una flebitis la que se llevó por delante al dictador

El presentador de ‘Malas Lenguas‘ sacó a relucir su talante rencoroso para responder a la parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y, de paso, acusarla de haber dedicado buena parte de su trayectoria profesional, ya fuese como periodista o como política, a esparcir bulos por doquier:

Cayetana Álvarez de Toledo ha hablado de sensibilidad, de que falta sensibilidad. Soy periodista, señora Álvarez de Toledo, porque me saqué el título, y no he hecho más que trabajar en esto, en medios muy diversos. Pues, oye, cada uno se dedica a lo que se dedica. Usted se dedica, por ejemplo, a esparcir bulos desde el periodismo, no, desde la política también, porque el periodismo también los esparció. Y ya está, trabajamos en esto. Si le molesta, que le voy a hacer.

La respuesta de Cayetana Álvarez de Toledo fue, sencillamente, colosal: