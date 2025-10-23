Un senador del PP acorrala al exgerente del PSOE: “Su silencio confirma la caja B y la financiación ilegal”

Pese a que el exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, ha optado por no responder a ninguna pregunta en la comisión que investiga el llamado caso Koldo, no ha evitado llevarse una lluvia de zascas por parte del parlamentario del Partido Popular, Salvador de Foronda.

“Dicen que aquí hace falta coherencia. No. Lo que aquí falta es dinero, facturas, ética y recibos”.

Foronda recriminó al socialista su silencio y su falta de respeto hacia los senadores presentes en la comisión. Resaltó además que todavía no está siendo investigado por la Justicia, ya que acudirá a declarar en calidad de testigo ante el Supremo. Por ello, esgrimir que se acoge a su derecho a no declarar por su próxima comparecencia no resulta de recibo; al contrario, levanta sospechas de culpabilidad.

“Yo no sé si su abogado le ha dicho en base a qué que no declare. No sé si es el abogado del PSOE, Martín Fresnera. Y, sobre todo, ¿a quién protege usted para no declarar?”, preguntó el senador popular.

Ante las preguntas cerradas de Foronda sobre si hay o no financiación ilegal en el PSOE, el exgerente rompió su silencio para afirmar que respondería ante el Supremo, y prometió que, si lo llaman después de su declaración, entonces sí respondería. Pero la réplica del senador fue contundente:

“Será difícil que lo volvamos a llamar, porque entonces ya no será como testigo. Y entonces, como estará investigado, nos dirá que no viene tampoco a contestar”.

Otra pregunta que descolocó a quien supervisaba las cuentas de los socialistas fue por qué y qué cantidades pagaba a Pedro Sánchez en metálico si todo estaba ya abonado —los viajes en el Falcon, las vacaciones en la Maleta—. “¿Qué facturas pasaba, de gominolas?”, ironizó el senador.

Finalmente, el senador del PP también reprendió a Moreno Pavón por su falta de respeto, dado que durante los turnos de los otros portavoces se dedicó a mirar el móvil o a tomar notas.