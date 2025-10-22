San Pedro Sula: Centroamérica Travel Market 2025 abre sus puertas

La Centroamérica Travel Market (CATM) 2025 inauguró sus actividades el 21 de octubre en San Pedro Sula, Honduras, un evento clave que se extenderá hasta el 23 de octubre. Por tercera vez, el país centeoamericano actúa como anfitrión de esta feria, consolidando a San Pedro Sula como un núcleo estratégico para el turismo de negocios en la región.

El evento congrega a mayoristas, periodistas, medios de comunicación y especialistas internacionales, ofreciendo una plataforma única para conocer y promocionar las mejores ofertas turísticas de Centroamérica. Este encuentro tiene como objetivo fortalecer la imagen de la región como un destino atractivo y competitivo, además de fomentar alianzas estratégicas a nivel global.

Durante estos tres días, se llevarán a cabo más de 2,000 citas de negocios que facilitarán la interacción directa entre empresarios locales y compradores internacionales. Estos encuentros impactan positivamente diversos sectores relacionados al turismo, incluyendo hotelería, transporte, gastronomía y servicios complementarios.

La CATM 2025 no sólo es un impulsor del crecimiento económico vinculado a la actividad turística, sino también un espacio para la innovación, el intercambio de ideas y la generación de cooperación regional. Así, Honduras reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo y la promoción de Centroamérica en los mercados globales.