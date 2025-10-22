Reizel Vilorio: «CATM 2025 es una oportunidad para posicionar nuestro producto al mercado internacional»

Previo a las rondas internacionales de negocios en la Centroamérica Travel Market (CATM 2025), empresarios del sector turístico de toda la región participaron en una jornada especial de networking intrarregional organizada por la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR), con el objetivo de fortalecer vínculos y abrir nuevas oportunidades de colaboración entre los países centroamericanos.

Durante la jornada, los asistentes trabajaron en la elaboración de estrategias integradas para diseñar y promover productos turísticos complementarios, que permitan exhibir la región como un multidestino atractivo para mercados nacionales e internacionales. La articulación de esfuerzos busca también diversificar y ampliar la oferta turística regional, generando sinergias entre destinos y facilitando mecanismos de comercialización efectivos.

FEDECATUR estableció este networking como un espacio clave para que más de 150 expositores centroamericanos se preparen antes de sus encuentros con más de 100 mayoristas y medios internacionales durante las citas oficiales de negocios en CATM 2025. Este ambiente propició el intercambio de experiencias, la identificación de potenciales aliados estratégicos y la consolidación de una agenda común para enfrentar los retos y desafíos que presenta el mercado turístico global.

En las palabras de apertura, la viceministra de Turismo de Honduras, Reizel Vilorio, destacó que la unión y coordinación del sector privado regional es fundamental para atraer inversión, fortalecer mercados y posicionar a Centroamérica como un destino competitivo y sostenible. Andrés Ehrler, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), resaltó el compromiso de impulsar el turismo como motor de desarrollo económico y social en sus respectivos países, mientras que Boris Iraheta, secretario general de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), subrayó la importancia de este tipo de eventos para facilitar el networking y las alianzas estratégicas regionales.

Efrén Pérez, presidente de FEDECATUR, cerró el acto reafirmando el compromiso de la federación con la integración turística y empresarial, destacando que la colaboración entre países permitirá aprovechar mejor los recursos y posicionar a Centroamérica como un territorio vibrante y preparado para el turismo del futuro.

Este fortalecimiento intrarregional exhibe nuevas perspectivas y abre el camino para que la CATM 2025 se consolide no solo como una feria de promoción, sino como un verdadero punto de encuentro estratégico que beneficia a toda la cadena de valor turística centroamericana.