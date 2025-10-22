Feijóo, a la yugular de Sánchez: «Usted es el presidente de la corrupción»

Acorralado.

Alberto Núñez Feijóo dejó para el arrastre a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Y es que la mañana de este 22 de octubre de 2025 venía flotando en el ambiente del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo el lapsus de Yolanda Díaz sobre que quedaba «gobierno de corrupción para rato».

Así que al líder de la oposición, el presidente del PP, lo tuvo, como suele decirse, a huevo para poner contra las cuerdas al inquilino de La Moncloa:

Señor Sánchez, cada vez que le pregunto sobre corrupción usted me dice que la economía crece. Así que díganos, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? ¿Y qué datos justifica que usted ordene a un alto cargo de correos, la señora Leire Díaz, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue?

La respuesta de Pedro Sánchez, salir con el tema de los cribados en Andalucía. Feijóo, viendo que no iba a encontrar respuesta en el presidente del Gobierno, le sacudió de lo lindo:

Señoría, como le gusta ser el presidente de la corrupción, pues sigamos. Mire, el 90% de los hogares declara haber perdido poder adquisitivo, mientras el 40% de los alimentos han subido. La vivienda la ha convertido usted en el primer problema de preocupación de los españoles. Ha subido el precio desde que usted es presidente un 38%. Y eso sí, han subido casi 100 veces los impuestos. Y los españoles nos preguntamos, ¿por qué no le explica a usted, al electricista, al fontanero, al panadero que se levanta a las 5 de la mañana porque tiene que pagar un 40% más de impuestos? ¿Sabe una cosa? Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos.

Y añadió: