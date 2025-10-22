Feijóo, a la yugular de Sánchez: «Usted es el presidente de la corrupción»

Acorralado.
Alberto Núñez Feijóo dejó para el arrastre a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Y es que la mañana de este 22 de octubre de 2025 venía flotando en el ambiente del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo el lapsus de Yolanda Díaz sobre que quedaba «gobierno de corrupción para rato».
Así que al líder de la oposición, el presidente del PP, lo tuvo, como suele decirse, a huevo para poner contra las cuerdas al inquilino de La Moncloa:
Señor Sánchez, cada vez que le pregunto sobre corrupción usted me dice que la economía crece. Así que díganos, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? ¿Y qué datos justifica que usted ordene a un alto cargo de correos, la señora Leire Díaz, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue?
La respuesta de Pedro Sánchez, salir con el tema de los cribados en Andalucía. Feijóo, viendo que no iba a encontrar respuesta en el presidente del Gobierno, le sacudió de lo lindo:
Señoría, como le gusta ser el presidente de la corrupción, pues sigamos. Mire, el 90% de los hogares declara haber perdido poder adquisitivo, mientras el 40% de los alimentos han subido. La vivienda la ha convertido usted en el primer problema de preocupación de los españoles. Ha subido el precio desde que usted es presidente un 38%. Y eso sí, han subido casi 100 veces los impuestos. Y los españoles nos preguntamos, ¿por qué no le explica a usted, al electricista, al fontanero, al panadero que se levanta a las 5 de la mañana porque tiene que pagar un 40% más de impuestos? ¿Sabe una cosa? Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos.
Y añadió:
Mire, después de siete años de gobierno, a los jóvenes que no pueden adquirir una vivienda les ofrece llamar por teléfono. Y un anuncio de publicidad institucional que es una vergüenza. No me extraña que la mitad del gobierno le pida que cese a la ministra de Vivienda. Y a las familias que no llegan a fin de mes usted les ofrece otro vídeo que no es un lapsus. Es un vídeo del señor Sánchez para cambiar la hora. Mire, no subestime usted la inteligencia de los españoles. ¿Sabe los únicos que viven mejor en España ahora? Su gobierno, los mil asesores y los que iban todos con usted en el coche de las primarias. Mire, le pregunté aquí dos veces por el señor Cerdán. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente, sí o no?