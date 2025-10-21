La doble pifia de Yolanda Díaz en el Senado es tan bestial que desata la ovación del PP

Las sesiones en el Senado no defraudan y la de este martes, 21 de octubre, pasará a la historia por un desliz que ningún político querría vivir. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, tuvo un lapsus tan grande que provocó que los senadores del Partido Popular se pusieran en pie para aplaudir con ironía lo que consideraron una sincera revelación de la también ministra de Trabajo.

El episodio tuvo lugar durante la sesión de control al Gobierno, en el clímax de un intenso enfrentamiento entre Díaz y la portavoz popular en el Senado, Alicia García. La representante del PP cuestionó a la vicepresidenta sobre su promesa de dejar el Ejecutivo ante las sospechas de financiación ilegal del partido de Pedro Sánchez, recordándole sus anteriores declaraciones en las que afirmó que «si hubiera indicios de financiación ilegal del PSOE se iría del Gobierno».

García no dudó en afirmar que «indicios hay» y acusó a Díaz de ser la «avalista solidaria de las corrupciones del presidente», añadiendo que «callar también es participar».

En su réplica, la de Sumar intentó referirse al Gobierno de coalición, sin embargo, la traicionó el subconsciente y lanzó una frase que difícilmente pasará al olvido.

«Usted que está tan preocupada por la corrupción, señora García, queda Gobierno de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás».

La escena fue especialmente notable porque era el segundo error de Díaz en su réplica. Tras su error, la vicepresidenta, visiblemente incómoda, intentó rectificar pero el desliz fue tal que solo pudo tartamudear.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, tuvo que intervenir para pedir orden mientras el hemiciclo seguía lleno de murmullos y risas.

El impacto del lapsus fue tal que senadores populares como José Antonio Monago y Luis Javier Santamaría, así como el representante de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, utilizaron con tono burlón la expresión «Gobierno de corrupción» durante sus preguntas posteriores a otros miembros del Ejecutivo como son Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska. De hecho, incluso Monago, quien debía interpelar a la ministra de Defensa, comenzó su pregunta diciendo: «Queda gobierno de corrupción para rato, señora Robles; eso no lo va a poder superar».

Alicia García arrincona y pone nerviosa a Yolanda Díaz

La portavoz popular en el Senado utilizó un amplio repertorio de referencias sobre los casos vinculados al Ejecutivo, preguntando a Díaz si alguna vez había cuestionado a Pedro Sánchez «por los negocios de Begoña Gómez, por el rescate de Air Europa, por sus compañeros Ábalos, Koldo y Cerdán, o por los sobres llenos de dinero que entraban y salían de Ferraz».

García fue más allá al hacer burla sobre el papel de Yolanda Díaz en el Gobierno:

«Es la cooperadora necesaria de un Gobierno acorralado por la corrupción, tan limpio como dejó Ábalos el Parador de Teruel, tan transparente como los sobres del PSOE y tan decente como la banda del Peugeot». La senadora también criticó el «feminismo selectivo» de Díaz, acusándola de «mirar para otro lado».

También recordó que la líder de Sumar se ha desentendido de todos los escándalos de los socialistas. Como cuando salieron a la luz los beneficios que obtuvo Sánchez gracias a los «negocios turbios de su suegro», cuando «la ley del solo sí es sí liberó a violadores» o mientras «mujeres maltratadas están en peligro por las pulseras baratas de su Gobierno».

La popular no cesó en recordarle sus declaraciones durante el verano pasado, cuando comenzaron a acumularse casos relacionados con corrupción sobre el Gobierno. El 5 de julio afirmó: «O el PSOE toma medidas contra la corrupción o será el presidente quien comparezca sin respaldo político». Cuatro días después describió esta problemática como una “tragedia nacional”, y el 11 pidió un “reseteo” legislativo.

La portavoz popular fue directa al contrastar aquellas palabras con lo sucedido ahora: “Han pasado tres meses: ni transparencia ni medidas ni reseteo; señora Díaz, quien calla otorga”. Además insistió en señalar que tanto ella como Sánchez “no rinden cuentas; se indultan mutuamente”, preguntándole directamente si cumpliría su promesa y dejaría el Gobierno ante las investigaciones judiciales sobre financiación ilegal del PSOE. La pregunta quedó sin respuesta clara alimentando aún más las críticas desde la oposición.

El mensaje contundente de la portavoz popular se resumió en una frase incisiva: «Ayer era Gaza, hoy el aborto y el cambio horario; y el mes que viene será Franco; todo vale para ocultar su corrupción». Según García, Sánchez utiliza a las mujeres como un escudo ante sus corrupciones. El feminismo según Díaz parece indignarse solo cuando le conviene, pero permanece mudo cuando los suyos utilizan a las mujeres como mercancía. «Eso no es feminismo, es oportunismo con tacones de moralidad», concluyó.

A pesar del revuelo generado por su error, Yolanda Díaz intentó redirigir su intervención hacia un contraataque. Aseguró que al PP le importa muy poco la corrupción, recordando cómo votaron en contra de una proposición presentada por Sumar para crear una Agencia Pública Anticorrupción en España. Además, defendió que el Gobierno ha tomado medidas concretas para prevenir este problema mientras acusaba al PP de tener una visión muy “selectiva” sobre él y un saldo cero en propuestas.

La ministra volvió a fracasar en su intento de devolver el golpe preguntando si se acordaban quién había dicho que el dinero público no era de nadie, sugiriendo que había sido un dirigente popular. Sin embargo, esta referencia generó protestas airadas entre los senadores populares quienes recordaron que esa frase fue pronunciada por la socialista Carmen Calvo cuando ocupaba el cargo ministerial en 2004.

Una semana complicada para Sumar

El lapsus protagonizado por Yolanda Díaz no ha sido el único tropiezo reciente para Sumar. Un día antes, la diputada Viviane Ogou i Corbi presentó varios ruegos en el Congreso para cambiar los mapas utilizados en España debido a considerarlos “racistas y eurocentristas”. Su propuesta buscaba dar mayor protagonismo al continente africano en representación cartográfica.

El secretario de comunicación del partido, David Comas, defendió esta iniciativa mostrando orgullo e indicando que acabaría con “los últimos vestigios colonialistas europeos” en África. Sin embargo, cuando fue interrogado por cinco países africanos sin acceso al mar durante una entrevista con Nacho Abad en En Boca de Todos, Comas solo pudo mencionar erróneamente la República Democrática del Congo –que sí tiene costa– dejando otros países fuera completamente. Esto evidenció una falta notable preparación sobre un tema impulsado por su propia formación.

Todo esto ocurre en un momento delicado para este Gobierno coalicionista. Se acerca además la declaración prevista para el 30 septiembre donde se espera ver comparecer a Pedro Sánchez ante la Cámara Alta según mencionó García durante su intervención. Los escándalos relacionados con corrupción alrededor del PSOE siguen siendo eje central para atacar desde la oposición quienes encuentran estos errores involuntarios como símbolo perfecto acerca lo denunciado desde hace meses.

Así terminó esta sesión marcada por un ambiente tenso donde risas irónicas chocaban con seriedad ante acusaciones cruzadas. Para Yolanda Díaz este martes quedará registrado como uno esos días difíciles que cualquier político querría borrar pero quedará grabado en memoria colectiva mostrando cómo un simple error puede encapsular involuntariamente lo que muchos piensan sobre nuestra actual situación política.