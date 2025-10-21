Reza por los cristianos en Nigeria

Bertrand Ndongo aborda el genocidio de cristianos en Nigeria. Este es un tema que la izquierda no es ya que presta atención, sino que afirma que es un bulo. Como RTVE que se da el trabajo de restar importancia a la masacre de personas en lugar de denunciarlo.

Todo pese a que ya en 2021, la iglesia católica nigeriana denunciaba el proceso de de limpieza étnica a manos de los musulmanes fulani con la complicidad del Estado.

“Es un lento genocidio. Desplazar a las personas de sus tierras ancestrales, privarlas de sus medios de vida y masacrarlas es una forma de genocidio”.

Nigeria es el país africano más poblado (más de 220 millones de habitantes), dividido casi por igual entre cristianos (alrededor del 50%, mayoritariamente en el sur) y musulmanes (50%, en el norte).

La violencia se concentra en el «Cinturón Medio» (Middle Belt), donde chocan comunidades cristianas agrícolas con pastores fulani musulmanes, y en el noreste, donde operan grupos jihadistas como Boko Haram e ISWAP (Provincia de África Occidental del Estado Islámico).

Según el informe de Open Doors (World Watch List 2025), Nigeria es el sexto país más peligroso para cristianos. Se estima que 80% de las muertes de cristianos en el mundo ocurren en esa nación africana. En 2023, al menos 5,600 cristianos fueron asesinados globalmente, con el 90% en Nigeria. En lo que va de año, la ONG Intersociety ha reportado 7,087 cristianos asesinados en los primeros 220 días de 2025 (un promedio de 32 asesinatos al día), principalmente por fulani radicales y el grupo terrorista Boko Haram.

Desde 2009: Intersociety calcula 52,250 cristianos muertos (más de 185,000 totales, incluyendo musulmanes moderados, también víctimas de los grupos radicales musulmanes). Por su parte, Open Doors y Global Christian Relief hablan de 62,000 cristianos desde 2009.