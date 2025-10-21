José Antonio Abellán: «Si tuviera hijos pequeños en la España de Sánchez, tendría miedo»

En Tiempo de Hablar nos ha visitado José Antonio Abellán, periodista crítico, independiente y conocido en la profesión periodística y fuera de ella por haberse atrevido a denunciar cosas muy graves.

De la mano de Alfonso Rojo y fiel a su estilo directo, Abellán ha denunciado la compra de los medios de comunicación a través de la publicidad institucional y la falta de capacidad crítica de los periodistas jóvenes porque no pueden serlo. También, Abellán ha vuelto a recordar el falseamiento del EGM con la investigación que en su día realizó o el manejo que hace la COPE y su emisora Cadena 100 del dinero que recaudó con los conciertos benéficos, tema que denunció en los tribunales y que aún hoy sigue sin dilucidarse.

Sobre la situación política actual, Abellán lamenta que los españoles no salgan a la calle a protestar enérgicamente por los problemas reales que padecemos y todos ellos provocados por los políticos. Problemas como los fallos en la sanidad andaluza con el cáncer de mama o el atraco fiscal que padecemos.

Con José Antonio Abellán, lo mejor es escucharle directamente más que leer sobre qué ha dicho. Pero un resumen de los muchos titulares que ha dejado en este Tiempo de Hablar sería:

«Alfonso Rojo es uno de los periodistas de referencia mundiales»

“Enemigos tengo cuatro, pero con muchos afiliados detrás”

“En 2028 puse una denuncia por el cáncer de mama. En 2025 no me han llamado a declarar”

“España la veo hecha un desastre. Si tuviera hijos con 14 años, estaría preocupado”

“La gente está anestiesiada. Lo que ha pasado en Sevilla con el cáncer y no se manifiestan”

“Con la Educación que hay, nuestros hijos no podrán competir en un ningún sitio”

“Hay periodistas con mucho nombre que pastorean a los políticos”

“A mí me quisieron matar oficialmente una vez. Reconocí al tío que me intentó matar”

“Encontré que son se hacían encuestas reales en el EGM. Pagaban 12 euros por cuestionario a los entrevistadores y ellos los rellenaban”

“Hay un movimiento de gente de 18 aós que por lo que ha leído o lo que les han contado creen que con Franco se vivía mejor”

“El peor presidente desde Pelayo es Mariano Rajoy, que es quien nos ha metido donde estamos”

“Rajoy con mayoría absoluta no cambió nada”

“Rajoy es un inútil que nos prometió bajar impuestos y tuvimos los impuestos más altos de Europa”

“A mí me engañó Pablo Iglesias. Yo le voté el primer año y me defraudó en 2 meses”

“España es un pueblo de aborregados. Nadie sale a la calle por nada. Sánchez seguirá gobernando”