Teresa Gómez se harta de los insultos de Sarah Santaolalla: «¿Qué has estudiado tú, comisaria política?»

En el papel de activista política, nadie le gana a Sarah Santaolalla.

Es capaz de defender al Gobierno de Pedro Sánchez sin importar lo que haga y de insultar a quien sea con tal de desviar la atención e intentar descalificar las pruebas en su contra.

En el programa En boca de todos ha vuelto a hacer de las suyas, cargando contra la periodista Teresa Gómez, una de las profesionales de la información que más ha hecho por destapar las tramas y chanchullos de los socialistas en el poder.

Después de que la activista política —mal rotulada como “analista política”— calificara de panfleto al digital The Objective y afirmara que este fin de semana habían publicado informaciones falsas, Gómez no pudo contener la indignación:

“Es alucinante que nos llamen panfleto. Me parece vergonzoso que haya comisarios políticos en las tertulias criticando a periodistas”.

En mitad de la réplica de la periodista, se produjo un rifirrafe porque la socialista no paraba de interrumpirla.

T.G.: Ya hemos investigado y demostrado mucho. A día de hoy, Santos Cerdán está en prisión provisional cuando nos había amenazado por las informaciones publicadas. Estoy muy harta de que gente que no es periodista…

S.S.: Los analistas políticos.

T.G.: Bueno, analista político…

S.S.: Claro, los que hemos estudiado un poco más.

T.G.: ¿Qué has estudiado tú?

S.S.: Un poco más que tú.

T.G.: Sí, claro.

S.S.: Pero es que, además, no todo es periodismo.

T.G.: No me hagas hablar, Sara…

Pese a ello, Gómez siguió con su alegato, incidiendo en que existen indicios —sin aseverar que eso derivaría en un próximo informe de la UCO— de la financiación irregular del PSOE debido a las sospechas sobre el “retorno” de esas comisiones a las arcas del partido.

“Y con el tiempo, no sé si en dos o tres años, esto se confirmará. Y esa gente que nos señala, como lo hicieron hace cuatro años, empezará a decir ‘bueno, pero nosotros lo que decíamos es que cuidado, es que tal…’. Da igual. El tiempo pone a cada uno en su lugar”.

Al verse retratada, la activista sanchista reculó, afirmando que ella no había hecho mención a ninguna persona en particular, sino a un digital, y que no pueden tener “mandíbula de cristal”.

Después de seguir insultando la labor de la prensa crítica, fue el turno del periodista Antonio Naranjo, quien recordó que es la UCO quien, debido a lo que ha encontrado en sus investigaciones sobre el llamado caso Koldo, ahora abre la puerta a una financiación irregular del partido de Ferraz, y que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha llamado a comparecer al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, para que explique los sobres y el efectivo que circulaban alegremente por la sede de los socialistas.