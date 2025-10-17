Teresa Gómez ante un diputado socialista que la llama mentirosa: “Son tus compañeros los que están imputados y se van de putas”

No se queda callada.

La periodista Teresa Gómez ha sido un elemento fundamental para destapar la vida distendida y los presuntos chanchullos del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Debido a ello, ha sido atacada y descalificada tanto por el Gobierno de Pedro Sánchez como por sus terminales mediáticas.

La última embestida tuvo lugar esta mañana en el plató de En boca de todos. En el programa de Cuatro trataban la información de Javier Chicote, según la cual el exasesor de Ábalos, Koldo García, tenía cuatro sobres llenos de efectivo para cada viaje: tres “oficiales” y uno para el pago de prostitutas.

En medio de la discusión, analizaron la intervención del dueño de un bar en el que el socialista comía con asiduidad durante su etapa al frente de la cartera de Transportes. Fue entonces cuando el diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez Santiago, acusó de mentir a la periodista de The Objective.

El socialista afirmó que desde el digital había afirmado que estaría por salir un informe sobre la financiación ilegal de su partido y que el último informe de la UCO no hacía mención a este extremo. “Mentiste cundo dijiste que había un sobresueldo de 800 euros”.

Ella no tragó con esto y le recriminó por la descalificación, se reafirmó en sus informaciones y le retó a que demostrara en qué informaciones había mentido ella o sus compañeros en el digital.

“El que mientes eres tú, como todos los de tu partido. Son unos mentirosos, lo tienen en sede judicial”.

Para terminar de desarmar el relato del waterpolista, le soltó a la cara: “Son tus compañeros los que están imputados, los que presuntamente han robado y los que se van de putas”.

Posteriormente, Gómez realizó una publicación en su perfil de X para reflexionar sobre el episodio, disculpándose por haber perdido la compostura, pero reafirmando su hartazgo ante los ataques desde Moncloa contra la prensa libre y, especialmente, contra el digital en el que trabaja.

«No me gusta perder los papeles, y mucho menos levantar la voz, pero ya está bien. Ya está bien de que desde el PSOE se nos acuse sistemáticamente de mentir y manipular, cuando son ellos quienes tienen a un exsecretario de organización en prisión y a otro imputado por corrupción. Son ellos quienes deberían dar explicaciones y pedir perdón, no solo por estos hechos, sino también por su forma de tratar a las mujeres. En The Objective publicamos que existe una línea de investigación sobre una posible financiación ilegal, y lo mantenemos. Nunca hemos dicho que ya exista un informe de la UCO al respecto. Es una vía de investigación que está en una fase muy embrionaria. El informe patrimonial que hemos conocido está centrado única y exclusivamente en el exministro Ábalos, no en el partido. Pero da igual cuánto lo aclaremos: ellos ya han construido su relato, y lo difunden con un único objetivo».