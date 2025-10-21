Estos son los periodistas que gustan a Sánchez: el enviado especial de EFE a Eslovenia solo pregunta por Palestina y el cambio horario

Pedro Sánchez tiene futuro como perfecto trilero.

En mitad de toda la tormenta de corrupción que le está cayendo al inquilino de La Moncloa, siempre está al quite la ‘Brunete Pedrete‘ para salvarle la cara.

Durante la rueda de prensa posterior a la Cumbre Euromediterránea, el periodista de la Agencia EFE comulgó con las ruedas de molino del sanchismo y lanzó las siguientes y ‘complejas’ cuestiones al presidente del Gobierno, especialmente la del cambio horario, la nueva cortina de humo para evitar hablar de Koldo, Ábalos o Begoña Gómez:

Gracias, buenas tardes. Presidente, respecto a Gaza, después de participar la semana pasada en Egipto en la ceremonia de firma de la paz, ¿qué análisis hace de la situación actual tras la violación del alto el fuego y si concretamente achaca la responsabilidad a alguna de las partes? Y sobre otros dos asuntos que se han abordado en la reunión, la competitividad y el cambio climático, se ha tenido oportunidad de plantear aquí su propuesta que ha hecho hoy de eliminar definitivamente el cambio horario y si usted apuesta por el de verano o el de invierno y si mantiene y cree que puede conseguir apoyos suficientes para que los gastos destinados a emergencia climática se puedan contabilizar como gasto de seguridad y defensa pese a las reticencias de la Comisión y la OTAN. Muchas gracias.

El jefe del Ejecutivo, como Pedro por su casa, se lanzó en plancha a soltar su rollo revestido de ‘rigor científico’: