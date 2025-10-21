Víctor de Aldama siembra el pánico en La Moncloa: «Pedro Sánchez puede acabar en Soto del Real»

El vaticinio hace temblar los cimientos.

Víctor de Aldama fue entrevistado en ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid) para hablar sobre lo que le espera a los otros tres integrantes de la ‘banda del Peugeot‘.

A la pregunta de Antonio Naranjo sobre lo que le puede esperar a Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Koldo García, el comisionista fue contundente al asegurar que más de uno acabará con el traje a rayas en Soto del Real:

El señor Ábalos y el señor Koldo, lo tengo clarísimo, acabarán en Soto de Real. Por lo que estoy viendo, tiene muchas posibilidades Begoña Gómez de acabar, no en Soto de Real, porque es una cárcel de hombres y no pueden entrar mujeres. El hermano no lo sé y el propio presidente debería acabar en Soto de Real.

El presentador repreguntó que por qué creía que el inquilino de La Moncloa puede acabar en prisión y la respuesta fue contundente:

Bueno, por lo que he dicho y llevo diciendo mucho tiempo, porque es alguien que sabía absolutamente todo, porque ha permitido la financiación ilegal del partido, no solamente del partido, sino de la Internacional Socialista, y porque ha permitido muchísimas cosas de las que están pasando en este país y de lo que han hecho esta gente, por llamarle de alguna manera.

Sobre esa financiación de la Internacional Socialista y la existencia de un sobre fuertemente custodiado con las pruebas de la financiación a través de la Compañía Pública Venezolana de Petróleos, el empresario quiso ser cauto:

Antonio, hay partes de esa pregunta que no te voy a contestar, porque estamos esperando para ver de qué manera, ya hacemos llegar eso tanto a Fiscalía como al Tribunal Supremo, porque es algo muy delicado. Al final, recordemos que yo sigo colaborando con la Justicia, yo no tengo ningún tipo de protección. Acaba de salir, nos acaba de llegar de Sala 1 de la Audiencia Nacional, una pieza que está secreta, en la que yo salgo como perjudicado en un tema de terrorismo, entonces entendemos que he salido en algún listado, o estoy siendo amenazado por alguien, que no sabemos por qué, porque vuelvo a repetir, nuestros abogados han personado en el 1 de la Audiencia Nacional y no nos dicen nada porque está en secreto de sumario.

Aldama tuvo claro que si le quieren pegar un tiro, se lo pegarán: