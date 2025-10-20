La flotillera Ada Colau se gana un troleo colosal por jactarse de haber colaborado para frenar el genocidio en Gaza

Es de traca.

Ada Colau se pasó por el plató de ‘Al cielo con ella‘, el programa de Henar Álvarez en La 2 de TVE, para presumir de que gracias a ella se contribuyó a parar el genocidio en Gaza.

La exalcaldesa de Barcelona, miembro de la flotilla, se quejó del trato recibido por Israel:

Tuvimos todo tipo de comentarios misóginos, machistas, sobre nuestra apariencia física, sobre que ojalá nos mataran en Israel o se nos quedaran, muchas de estas cosas. Y luego la ridiculización general de la flotilla. Bueno, yo a lo de la ridiculización de la flotilla digo no, a mí me parece muy bien que la gente tenga opinión y que pueda preguntar sinceramente si esto sirve para algo, me parece una pregunta legítima. Te podrá parecer que sirve de más o de menos.

Y quiso dárselas de digna:

La cuestión es tú qué estás haciendo. Me interesa mucho saber lo que estás haciendo tú para detener un genocidio. A nosotros se nos ha ocurrido esto, puede parecer una locura, pero mira, un montón de gente sin dinero ha hecho un crowdfunding gigante, ha comprado 40 barcos de segunda mano, ha cruzado el Mediterráneo y hemos conseguido casi llegar a Gaza. Y eso junto con las movilizaciones por tierra ha hecho que se movieran cosas. La movilización sí que funciona. Y los que quieren que te creas que no funciona son esos que ridiculizan y que no hacen nada para detener un genocidio. Entonces, allá cada cual, cada una que se mira al espejo y que pueda decir dentro de unos años, intenté hacer algo para detener este genocidio.

El choteo en redes sociales fue espectacular:

Tenéis mucho morro. Pero ya no cuela (como antes) https://t.co/5xX9vbdDvE — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) October 19, 2025

Es decir, Ada Colau y la flota de parásitos no han hecho nada (todo su vida) y van dando lecciones. — Javi.F (@JaviF79324155) October 20, 2025

Yo lo q no he apoyado a los terroristas de hamas….

Por cierto esto ada colau no lo ha hecho gratis — GAZPACHO FELIZ (@gazpachofeliz) October 20, 2025

¿Te digo lo que he hecho, Jordi Évole y Ada Colau? Pues descojonarme de la risa con todo el asunto del circo de la flotilla de pacotilla. Y tan pancha, oye.@jordievole@AdaColau — Delia Barral (Supersonicadbn) (@delosbarral) October 20, 2025