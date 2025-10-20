  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

EN LA 2 DE TVE

La flotillera Ada Colau se gana un troleo colosal por jactarse de haber colaborado para frenar el genocidio en Gaza

"Tenéis mucho morro. Pero ya no cuela"

Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

Alfonso Rojo: “El Vichy Catalán de los perroflautas de la Flotilla y qué factura pagamos nosotros”

Alfonso Rojo: “El Vichy Catalán de los perroflautas de la Flotilla y qué factura pagamos nosotros”

Es de traca.

Ada Colau se pasó por el plató de ‘Al cielo con ella‘, el programa de Henar Álvarez en La 2 de TVE, para presumir de que gracias a ella se contribuyó a parar el genocidio en Gaza.

La exalcaldesa de Barcelona, miembro de la flotilla, se quejó del trato recibido por Israel:

Tuvimos todo tipo de comentarios misóginos, machistas, sobre nuestra apariencia física, sobre que ojalá nos mataran en Israel o se nos quedaran, muchas de estas cosas. Y luego la ridiculización general de la flotilla. Bueno, yo a lo de la ridiculización de la flotilla digo no, a mí me parece muy bien que la gente tenga opinión y que pueda preguntar sinceramente si esto sirve para algo, me parece una pregunta legítima. Te podrá parecer que sirve de más o de menos.

Y quiso dárselas de digna:

La cuestión es tú qué estás haciendo. Me interesa mucho saber lo que estás haciendo tú para detener un genocidio. A nosotros se nos ha ocurrido esto, puede parecer una locura, pero mira, un montón de gente sin dinero ha hecho un crowdfunding gigante, ha comprado 40 barcos de segunda mano, ha cruzado el Mediterráneo y hemos conseguido casi llegar a Gaza. Y eso junto con las movilizaciones por tierra ha hecho que se movieran cosas. La movilización sí que funciona. Y los que quieren que te creas que no funciona son esos que ridiculizan y que no hacen nada para detener un genocidio. Entonces, allá cada cual, cada una que se mira al espejo y que pueda decir dentro de unos años, intenté hacer algo para detener este genocidio.

El choteo en redes sociales fue espectacular:

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]