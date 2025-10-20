Los secretos más oscuros de Hollywood: «Se hacen sacrificios»

‘Conspirafobia’ trata uno de los temas más potentes del mundo de la conspiración: Hollywood y sus secretos. La industria del cine norte americano siempre ha estado bajo la sospecha de aquellos que piensan más allá de lo que nos muestran. El cine ha marcado nuestras vidas y lo analizamos con los expertos en las ciencias ocultas: Guillermo Más Arellano, Adrián González Hinojosa y Colín Rivas. ¿Qué pactos siniestros se hacen detrás de las cámaras? ¿Se practican pactos diabólicos, venta de almas y sacrificios infantiles en la milla más famosa de Los Ángeles?

El presunto asesinato de Marilyn Monroe, las acusaciones de pederastia a Charles Chaplin o la supuesta disidencia controlada de Mel Gibson son los temas más comentados de este programa muy cinematográfico. El séptimo arte como teatro, templo de la luz y altar de sacrificio. El Mago de Oz o las películas de David Lynch nos dan pistas sobre lo que se vive detrás de Hollywood y en esta edición se explica a que se debe el éxito de ciertas estrellas del mundo del cine. Un programa no apto para oficialistas, cargado de detalles y de puntos de vistas de lo que se cocina por dentro en el interior de Los Ángeles.