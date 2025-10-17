Ana Rosa trolea a Sánchez, Ábalos, Koldo y Cerdán: «Son los pasajeros callados del Peugeot»

Un zasca en sesión continua.

El editorial de Ana Rosa Quintana en su espacio, ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) de este 17 de octubre de 2025, fue un troleo colosal contra los ocupantes del famoso Peugeot con el que Pedro Sánchez se lanzó a la reconquista del PSOE.

Los pasajeros del Peugeot guardan silencio. Calla Ábalos, calla Koldo, calla Cerdán, y Sánchez nunca responde lo que se le pregunta, que es otra forma de callar. Enmudecen ante el juez a lo Harpo Marx tocando la bocina, aunque salen del juzgado y cascan por los codos hasta tal punto que Koldo señala a Ábalos cuando le preguntan por los 95.000 euros que llevó Carmen Pano a Ferraz. Quien calla, otorga. Decía Unamuno que a veces, el silencio es la peor mentira. Se impone la ley del silencio, una omertá que no sirve de nada porque ya hablan por sí mismos los audios que grabó Koldo durante años. El equivalente a 250 películas de dos horas cada una y que retratan a los protagonistas de esa road movie.

Tuvo claro las razones por las que Ábalos, a pesar de lo que dijo Óscar Puente, fue rescatado para volver a ser diputado del PSOE en la nueva legislatura hasta que estalló de lleno todo el escándalo:

Salieron cogidos de la mano de Valencia montados en el coche y de momento tres de ellos han acabado en un barranco judicial. El ministro Puente contesta al juez Puente. De Puente a Puente le dice que «Ábalos no sería diputado si del PSOE dependiera». Entonces, cómo se explica que Sánchez pusiera en las listas a Ábalos cuando lo cesó por su comportamiento inadecuado. Le aforó pese al estupor que le generaron sus andanzas. Hoy sabemos que Koldo tenía un cuarto sobre en la mochila para pagar señoritas. La mochila de Koldo es la metáfora de la otra mochila que tiene el PSOE, el bolso mágico de Mary Poppins de Ferraz.

La periodista se preguntó que de dónde salió el dinero en efectivo: