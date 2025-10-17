Rafa Latorre clava el argumento por el que Koldo García se negó a declarar en el Tribunal Supremo

Impecable.

Rafa Latorre, en su monólogo en ‘La Brújula’ (Onda Cero), encontró la razón por la cual Koldo García, la mano derecha de José Luis Ábalos, decidió no declarar en el Tribunal Supremo ante el juez Leopoldo Puente.

Para el periodista de Atresmedia, el argumento era claro, el exasesor del exministro de Transportes ya lo había dicho todo con mucha anterioridad:

Koldo ha preferido no declarar ante el juez, igual que ayer hizo su jefe y amigo, compañero de andanzas, José Luis Ábalos. Y qué iba a aportar, si ya lo ha aportado todo. No entremos ahora en el contenido de sus grabaciones sino en el significado de la acción de grabar. En el mero hecho de que se pasó grabando mas de un lustro a sus jefes. ¿Por qué lo hizo?

Latorre tuvo claro por qué Koldo optó por grabar a todos y a cada uno de sus superiores:

Solo puede haber una razón y es la consciencia del delito. Koldo era consciente de que estaban cometiendo delitos y también sabía que si algún día la Guardia Civil se ocupaba del tema a él lo dejarían solo. Él era el ejecutor y por tanto el que resultaría más fácil de emplumar. Se estaba protegiendo.

El director de ‘La Brujula’ recalcó que el hecho de realizar esas grabaciones se justificaban porque era consciente de que se estaban cometiendo delitos:

La grabación, la mera grabación, el hecho de que estuviera grabando, es una confesión. Y ahora entremos en el contenido. Lo normal es que ante la certidumbre de la comisión de un delito, todos se desgañiten buscando pruebas. En este caso la Guardia Civil ha solicitado refuerzos, 150 agentes más, para poder analizar todo el material probatorio que encontraron en la casa de Koldo.

E insistió en que la declaración de Koldo era innecesaria porque era público todo lo que el exasesor de Ábalos había grabado: