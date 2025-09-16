Muere Robert Redford, el eterno galán y mecenas del cine independiente

La noticia sacudió al mundo del séptimo arte: Robert Redford, icono de la pantalla y promotor incansable del cine independiente, ha fallecido a los 89 años en su residencia de Utah. Su imagen, asociada tanto al magnetismo de los grandes estudios como al impulso de nuevos creadores, deja una huella indeleble en la cultura global. A día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Hollywood y el universo cinéfilo despiden a uno de sus nombres más queridos y respetados.

Desde sus primeros pasos como actor en los años sesenta hasta su consagración como director y fundador del influyente Festival de Sundance, la trayectoria de Redford resulta un espejo fiel del devenir del cine estadounidense. Su partida se produce mientras dormía, según confirmaron fuentes familiares y representantes, sin que haya trascendido una causa concreta.

De galán rebelde a referente polifacético

Nacido en Santa Mónica en 1936, Charles Robert Redford Jr. supo encarnar como pocos ese espíritu juvenil, inconformista y romántico que definió a toda una generación. Su ascenso a la fama llegó con títulos tan emblemáticos como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) o El golpe (1973), donde compartió pantalla con Paul Newman y consolidó una química legendaria que traspasó lo profesional para convertirse en amistad genuina. Jane Fonda, compañera habitual en escena, rememoró en una ocasión: “Siempre pensé que su carácter distante era culpa mía, hasta que entendí que simplemente era Redford siendo auténtico”.

A lo largo de seis décadas, Redford dejó su impronta en géneros tan dispares como el thriller (Todos los hombres del presidente), el western (Las aventuras de Jeremiah Johnson), la comedia romántica (Descalzos por el parque) o el drama social (Brubaker). Su versatilidad le valió una nominación al Oscar al Mejor Actor Principal por El golpe.

Director visionario y mecenas del cine independiente

En 1980 sorprendió al mundo con su debut como director: Gente corriente (Ordinary People) se alzó con cuatro premios Oscar, incluido el de Mejor Director para él mismo. Esta cinta marcó un punto de inflexión en su carrera y le abrió las puertas a una nueva etapa creativa donde apostó por historias intimistas y miradas críticas sobre la sociedad estadounidense. Obras como Quiz Show, A River Runs Through It o El hombre que susurraba a los caballos consolidaron su prestigio tras la cámara.

Su mayor contribución quizá resida fuera del plató: la fundación en 1981 del Festival de Sundance. Este certamen no solo dio visibilidad a directores noveles e independientes, sino que transformó la forma en que Hollywood mira hacia las nuevas voces. “Redford cambió las reglas del juego para siempre”, afirmaba recientemente un productor habitual del festival. El impacto de Sundance se sigue sintiendo hoy en la diversidad y frescura del cine mundial.

Una vida comprometida con el arte y la naturaleza

Al margen del celuloide, Redford fue un defensor incansable de las causas medioambientales y sociales. Su activismo se tradujo en proyectos concretos tanto desde la gran pantalla como desde su vida personal. En palabras de un colaborador cercano: “Nunca dejó de luchar por aquello en lo que creía; la integridad fue siempre su mayor talento”.

Su influencia trascendió fronteras: fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad (2016), el Kennedy Center Honors (2005) o el Oscar honorífico (2002), entre otros muchos reconocimientos internacionales. La noticia de su muerte ha generado condolencias por parte de cineastas, actores y organizaciones medioambientales alrededor del mundo.

Homenajes y legado imperecedero

En Utah, sede de Sundance, se preparan actos conmemorativos que celebrarán no solo su filmografía sino también su papel como mentor e impulsor cultural. Desde Hollywood hasta festivales internacionales, se multiplican los tributos espontáneos: proyecciones especiales, retrospectivas televisivas y mensajes emotivos llenan las redes sociales —a pesar de que el propio Redford nunca tuvo presencia oficial en ellas—.

Datos esenciales sobre Robert Redford

Fecha y lugar de nacimiento: 18 de agosto de 1936, Santa Mónica (California)

18 de agosto de 1936, Santa Mónica (California) Educación: Estudió arte en el Pratt Institute (Brooklyn) y cursó interpretación en la American Academy of Dramatic Arts

Estudió arte en el Pratt Institute (Brooklyn) y cursó interpretación en la American Academy of Dramatic Arts Debut escénico: Broadway con Tall Story (1959)

Broadway con Tall Story (1959) Primer gran éxito cinematográfico: Descalzos por el parque (1967)

Descalzos por el parque (1967) Películas clave como actor: Dos hombres y un destino (1969) El golpe (1973) Memorias de África (1985) Todos los hombres del presidente (1976) El hombre que susurraba a los caballos (1998)

Como director: Gente corriente (Oscar Mejor Director, 1981) A River Runs Through It Quiz Show

Premios destacados: Oscar Honorífico (2002) Oscar Mejor Dirección (1981) Golden Globe Mejor Director Medalla Presidencial de la Libertad Kennedy Center Honors

Fundador: Sundance Institute y Festival

Sundance Institute y Festival Vida personal: Casado con Lola Van Wagenen (1958–1985), después con Sibylle Szaggars desde 2009; padre de cuatro hijos

Casado con Lola Van Wagenen (1958–1985), después con Sibylle Szaggars desde 2009; padre de cuatro hijos Compromisos: Activismo medioambiental y social reconocido internacionalmente

Así se despide una leyenda cuya pasión por el cine fue tan grande como su empeño por abrir caminos a quienes soñaban contar nuevas historias. El eco de su obra seguirá iluminando generaciones venideras.