La alcaldesa de Torrelodones noquea a la ultraizquierdista Sarah Santaolalla a cuenta de la okupación

Es la tertuliana de moda en casi todas las televisiones. Siempre está ahí para meterse en el charco que sea necesario para defender cualquier chapuza de la izquierda, por dañina que sea para la gente de a pié.

Pero este jueves, Sarah Santaolalla se topó con la aguerrida alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, que está dando la batalla a favor de una familia de su municipio que está sufriendo la inquiokupación.

Y es que en este municipio de la sierra de Guadarrama, hay una inquilina que lleva sin pagar la renta más de 3 años, debe más de 30.000 € a los dueños del piso y los propietarios están ahogados a deudas y tienen a su hija estudiando en la universidad. Pero lo peor es que la propietaria de la vivienda lleva luchando contra un cáncer desde hace 11 meses.

En este contexto, la regidora ha cogido el toro por los cuernos y se ha puesto sin complejos al lado de las víctimas al reiterar que «en Torrelodones no toleramos la okupación. Vamos a lanzar una línea para ayudar a las víctimas de la okupación para compensarles los impuestos municipales que deben pagar y vamos a seguir convocando concentraciones» porque, recuerda la alcaldesa, “okupar es robar”.

Además, el consistorio torresano ha intentado intermediar entre caseros e inquiokupa pero la morosa inquilina miente sistemáticamente diciendo que ha pagado el alquiler cuando no lo ha hecho y su argumentación en las televisiones que la han entrevistado es, básicamente, decir que “se la pela” el cáncer de la dueña del piso o que “la alcadesa es una hija de puta”.

En paralelo, el Partido Popular de Torrelodones se está manifestando en contra de okupación e inquiokupación y la alcaldesa ha conseguido colocar este caso en la agenda de los medios de comunicación de ámbito nacional para hacer ver que las leyes sanchistas en materia de vivienda dejan absolutamente desprotegidos a la gente honrada que tiene una vivienda y la alquila.

El pasado 06 de octubre, Almudena Negro estuvo en La Retaguardia de Periodista Digital para dar visibilidad a este sangrante caso y nos acompañó en la entrevista que realizamos a Jose, el propietario arruinado por la inquiokupa.

Y este jueves, Negro conectó por la mañana con el programa En Boca de Todos de Nacho Abad (CUATRO) y por la tarde, con el programa Directo al Grano de TVE, territorio infestado de sanchismo.

Y fue en la cadena pública colonizada por la extrema izquierda, donde Sarah Santaolalla mordió el polvo a la hora de defender el relato negacionista de la okupación propio de la izquierda en general y del Gobierno en particular.

Tras reiterar que en su municipio no se consiente la okupación y que se defiende a la gente honrada que adquiere su patrimonio con trabajo y esfuerzo, Almudena Negro le soltó a Santaolalla:

“Pero si a usted le sorprende mucho que el Partido Popular convoque concentraciones contra la okupación pues se van a aburrir de no entender las cosas porque el Partido Popular defiende la propiedad privada. Lo que hay que hacer es exigir al Gobierno de Sánchez que esa Ley Antiokupación del Senado que tiene Armengol durmiendo en el Congreso y que permitiría desalojar a esta señora, se apruebe”.

Fue recordar la alcaldesa de Torrelodones la complicidad del Gobierno con la okupación y Santaolalla saltó inmediatamente para interrumpirla y tratar de cortarla para que sus jefes sanchistas no quedasen en evidencia.

Sin embargo, ante la burda maniobra de Santaolalla, Negro le espetó “déjeme acabar, yo le he dejado preguntar. Es que si yo no puedo contestar. Yo entiendo que a veces las respuestas no gustan, pero déjeme contestar”.