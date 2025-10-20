Falange responde a los ‘bilduetarras’ de Vitoria: «Son unas ratas»

Uno de los mayores partidos políticos «cancelados» en el panorama político español es Falange española de las JONS.

En esta edición de ‘Los Cancelados’ abordamos los acontecimientos acaecidos en la capital del País Vasco, Vitoria, el 12 de octubre de este año. El día de la Hispanidad, el partido legal fundado en 1933, decidió organizar su acto de celebración en Vitoria. La mayoría medios de comunicación, el PNV y Bildu consideraron una provocación la presencia de los falangistas en Vitoria.

En este programa La Falange se explica y desarrolla los motivos por los que decidieron dar un mitin en la ciudad que gobierna el PSOE de Euskadi. Los falangistas aseguran que el acto estaba autorizado y que solo buscaron reivindicar la españolidad de Álava y del resto de provincias vascas. El acto intentó ser boicoteado por unos cientos de encapuchados que gritaban loas contra España y La Falange. Los batasunos no recibieron, en primera instancia, ningún freno por parte de la policía autonómica vasca, e intentaron linchar a los cientos de falangistas. Los vándalos amparados por EH Bildu no esperaban la respuesta de los jóvenes patriotas y huyeron corriendo despavoridos. A pesar de los cachorros de ETA, el acto pudo celebrarse y se cantó el himno El cara al sol. Además se reivindicó la figura de varios referentes españolistas que fueron vascos y sonó también el himno nacional en la plaza del ayuntamiento de Vitoria.

Jesús Heras y Manuel Andrino, falangistas hace más de 30 años, defendieron sus posturas y respondieron a Oskar Matute, miembro de EH Bildu, llamándole «terrorista» y asegurando que «van a seguir celebrando actos en todos los puntos de España.» El 12 de octubre finalizó con seis detenidos de entre los encapuchados y con la publicación en todos los medios nacionales de este evento. Bildu ha exigido «prohibir estos actos fascistas» y el PNV les ha reprochado que Bildu tiene «muchos falangistas dentro de su formación.» PP y Vox no se han pronunciado sobre los actos de Vitoria, cuestión que no ha sorprendido a los miembros de Falange española de las JONS.