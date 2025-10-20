EL REPASO

Alfonso Rojo: "Yo soy uno de los españoles convencido de que Sánchez acaba en la cárcel"

Dentro de diez días, el jueves 30 de octubre, a las 9 h de la mañana, tiene cita en el Senado el marido de Begoña

Se confirma eso de que todo lo que puede salir mal, sale mal.

Si tienen dudas, pregúntenle a Pedro Sánchez.

Este iba a ser el año de Franco y ha sido el de Begoña, Koldo, Cerdán, Ábalos, Leire la ‘fontanera’, el hermano músico y otros maleantes socialistas.

Y miren que se han gastado pasta del sufrido contribuyente en pagar a los Quequé, Nacho Escolar, Willy Toledo, Máximo Pradera y otros progres para que canten, bailen o rebuznen en actos dedicados al 50 Aniversario de la muerte en la cama del Dictador.

Pero nada. A la hora de la verdad y merced a la persistencia de un puñado de periodistas no adictos al régimen y a la profesionalidad de unos cuantos jueces, lo que tenemos de menú, un día y otro también, es la tentacular corrupción y las tropelías del PSOE.

Dentro de diez días, el jueves 30 de octubre, a las 9 h de la mañana, tiene cita en el Senado el marido de Begoña.

Está obligado a comparecer ante una comisión de investigación para dar esas explicaciones sobre su corrupción, la de su familia, la de su gobierno y la de su partido, que hurta sistemáticamente al pueblo español.

Siempre flota la duda de si el PP será suficientemente duro, pero el interrogatorio en el Senado debe ser el paso previo a uno posterior en el Tribunal Supremo.

Porque Sánchez, que ha convertido la mentira en el rasgo principal de su discurso, mentirá como un bellaco, ocultará datos e intentará irse por los cerros de Úbeda y eso entraña consecuencias penales.

El diario El Debate saca hoy una encuesta según la cual el 43% de los españoles cree que el marido de Begoña acabará en el banquillo, siguiendo los pasos de su mujer, de su hermano, de sus secretarios de Organización y de su amigo Koldo.

Yo voy más allá: yo soy de los convencidos de que terminará en la cárcel.

