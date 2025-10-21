¡La banda criminal PSOE al Supremo y sus ministros a la cárcel!

En La Retaguardia de este martes 21 de octubre, Eurico Campano analiza con Mario Garcés y John de Zulueta cómo las evidencias de corrupción en el PSOE crecen a pasos agigantados a medida que la Justicia decide investigar cada vez más cosas. Ahora ya no es la corrupción de algunas personas del Partido Socialista, ahora ya es el Tribunal Supremo el que va a investigar al partido en sí por indicios más que graves de financiación ilegal en Ferraz.

Y es que la investigación sobre presuntos pagos irregulares y la existencia de una «caja B» han colocado al partido bajo la lupa tanto de la justicia como de los medios. El Tribunal Supremo ha convocado a declarar al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, con el objetivo de aclarar los pagos en metálico dirigidos a José Luis Ábalos y Koldo García, lo que ha encendido un torrente de críticas y dudas sobre la transparencia financiera del partido.

Las cosas se complican aún más con las acusaciones de financiación ilegal proveniente de Venezuela, donde se insinúan conexiones entre el régimen de Nicolás Maduro y el PSOE. En este contexto, el empresario Víctor de Aldama ha jugado un papel crucial al afirmar que solía entregar sobres con dinero en efectivo a Ferraz, la sede del PSOE. Además, se ha hecho público que Mariano Moreno estaba al tanto de estos pagos, lo que ha aumentado las interrogantes sobre su rol en la administración financiera del partido.

El caso Koldo se ha convertido en el eje central de la pesquisa judicial, enfocándose en los pagos en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado indicios que sugieren que dichos pagos no fueron debidamente justificados por el PSOE, lo que podría implicar la existencia de una «caja B». Mariano Moreno, quien supervisaba las cuentas del partido y firmaba contratos —incluido el del propio Koldo García como chófer del entonces ministro de Fomento—, ha sido convocado para declarar sobre estos asuntos. Aunque en ocasiones anteriores negó la existencia de una caja B, su testimonio será clave para esclarecer los desajustes contables. Por otra parte, el PP ya ha anunciado que centrará su interrogatorio a Pedro Sánchez sobre la financiación del PSOE y el papel de Begoña Gómez, esposa del presidente, dentro de este escándalo.

La investigación también ha revelado que Víctor de Aldama sostiene haber entregado sobres con efectivo a Ferraz cada viernes, lo cual intensifica las sospechas sobre la financiación irregular del partido. El Tribunal Supremo ha dado un primer paso hacia indagar esta supuesta caja B, lo que podría acarrear consecuencias legales significativas para el PSOE. La falta de claridad en las cuentas del partido ha sido un tema recurrente y este nuevo escándalo podría minar aún más la confianza pública en el gobierno de Pedro Sánchez. Las acusaciones sobre financiación ilegal desde Venezuela han añadido una capa internacional a esta trama, con repercusiones políticas y diplomáticas que están siendo escrutadas con atención.

El caso ha sido descrito como un «deja vu» respecto a escándalos pasados, como el caso Filesa, que también salpicó al PSOE durante los años 90 y en el que los socialistas se financiaban a través de sociedades mercantiles opacas. La investigación judicial y los testimonios de testigos clave resultarán fundamentales para desentrañar los detalles de este asunto y determinar si realmente hubo irregularidades financieras. Mientras tanto, el PSOE enfrenta un desafío considerable para aclarar sus cuentas y aumentar la transparencia en su financiación. La presión política y mediática es intensa; así que las próximas declaraciones ante el Supremo serán cruciales para definir el rumbo de esta investigación. Con el Tribunal Supremo indagando a los máximos responsables del PSOE, este escándalo ha puesto a prueba la cúpula del partido, mientras sus posibles repercusiones políticas y legales son examinadas minuciosamente. La investigación sobre la financiación opaca del PSOE sigue generando un torrente de críticas y sospechas que parecen lejos de resolverse pronto.