¡Cárdenas y Eurico a calzón quitado! ¡Pelea en el barro!

Josué Cárdenas será el invitado para entrar a fondo en ‘La Retaguardia’ de este lunes 20 de octubre.

Se ve que a Eurico Campano le van las emociones fuertes, porque después de no cruzarse ni en los camerinos durante varios meses, por fin se juntan, sin mesa de por medio y sin moderador, a charlar sobre lo Humano y lo Divino.

¿Quién saldrá peor parado? Seguramente Pedro Sánchez, pero ándense con ojo porque todo puede pasar.

No sabemos si llegarán al barro porque no tenemos barro como en Supervivientes de Telecinco, pero siempre algo pueden encontrar por la cocina de Periodista Digital.

Merece mucho la pena esta edición excepcional de ‘La Retaguardia a fondo’ en un día en el que la política nos da tregua en cuanto a materias de corrupción, juzgados y demás asuntos de mangoneo del Gobierno y el partido en él.