¡Qué esperpento! La nueva cortina de humo de Sánchez para tapar su pringosa corrupción le dura solo unos segundos

Es la nueva cortina de humo lanzada por el sanchismo.

Cuando Pedro Sánchez está más acuciado que nunca por la pringosa corrupción que afecta a su entorno más personal, Begoña Gómez, su mujer; David Sánchez, el hermano y todos los del clan del Peugeot, Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, la ocurrencia para tapar todos estos escándalos es sacarse de la manga el anuncio de proponer que se acabe con el cambio de hora.

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025

Evidentemente, la idea fue troleada en cuestión de segundos:

Tus cortinas de humo cada vez son peores — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) October 20, 2025

Lo que tú digas. Pero cuanto dinero en efectivo te dió el partido? — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) October 20, 2025

Esto es de coña, no?

Se aprobó para que se hiciera en el 2021. Nunca más se supo.

Panda miserables, os reis de todo y de todos https://t.co/O7PNj9kfFo — 𝐼𝓈𝒶𝒷𝑒𝓁 𝐵𝒶𝓇𝓇𝑒𝓉𝑜 (@achuchones) October 20, 2025

¡Pueblo, atención! ¡Hablemos sólo de esto! Nuestro Amado Líder nos dice que cambiar la hora es facha franco pantano. Su Sanchísima y Democrática Sanchidad nos ilumina y nos guía hacia una Verdadera Democracia Regenerada sin cambios de hora neoliberales🌹❤️https://t.co/yC8D7SC4sh — El Amado Líder nos guía 🌹❤️ (@conelamadolider) October 20, 2025

Felicitar a María Corina Machado por su Nobel sí que tiene sentido y aquí sigues hablando de cualquier cosa menos de ella. — Percival Manglano (@pmanglano) October 20, 2025

Con usted en el Gobierno nada tiene sentido.

Lo que ayuda a ahorrar energía son los apagones de 24 .

La cesta de la compra con subidas del 38% desde que usted gobierna.

Para impacto negativo los 12 millones y medio de españoles en riesgo de pobreza. Eso. — Fuensanta Pumar Gómez (@GomezPumar) October 20, 2025

Seguro que con esto se acaba la crisis de la vivienda… pic.twitter.com/c9BHdH2Nqi — Calin (@calinalv) October 20, 2025

Que idea tan original! A mi nunca se me hubiera ocurrido. Muy bien llevar de inmediato a la UE ese descubrimiento. Pero te harán caso? Si hasta allí saben que no puedes salir a la calle. Perdiste el Nobel por eso. Mejor enviar allí a alguien con don de gentes, a Oscar Puente. — ParaCHIto (@Fan_ReyesMagos) October 20, 2025

Lo de que tengas a un becario explotado para parecer que madrugas es de coña presi pic.twitter.com/cBERG898Up — Carvajal II Segundo de su nombre 🇪🇸 (@betoreborn2) October 20, 2025

Lleváis años diciendo lo mismo. Se hizo una consulta sobre el tema en Europa y ganó el NO al cambio de hora… y ni caso. Dejad de tomarnos el pelo también con esto. Estamos agotados de tanta mentira. — Vicky Taibo ♀️ (@Vicky_Taibo) October 20, 2025

Porque esto ya lo resolviste, ¿no? pic.twitter.com/MJPBqH3sCy — Benita dos Carallos (@criaturina) October 20, 2025