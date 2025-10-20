  • ESP
OCURRENCIAS PRESIDENCIALES A DESHORA

¡Qué esperpento! La nueva cortina de humo de Sánchez para tapar su pringosa corrupción le dura solo unos segundos

"Felicitar a María Corina Machado por su Nobel sí que tiene sentido y aquí sigues hablando de cualquier cosa menos de ella"

Pedro Sánchez.
Archivado en: Gobierno | Gobierno de España | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Es la nueva cortina de humo lanzada por el sanchismo.

Cuando Pedro Sánchez está más acuciado que nunca por la pringosa corrupción que afecta a su entorno más personal, Begoña Gómez, su mujer; David Sánchez, el hermano y todos los del clan del Peugeot, Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, la ocurrencia para tapar todos estos escándalos es sacarse de la manga el anuncio de proponer que se acabe con el cambio de hora.

Evidentemente, la idea fue troleada en cuestión de segundos:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

