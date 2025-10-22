Operación Aldama: Vito Quiles, a las elecciones generales

¡Ojo al dato, que diría el legendario José María García!

Se está preparando entre bambalinas un proyecto político que tiene su morbo.

La mezcla de Iván Espinosa de los Monteros, Dani Desokupa y Víctor de Aldama da como resultado una especie de partido / plataforma que concurriría a las elecciones generales.

¿Y quién sería el candidato? Pues ninguno de los tres.

El elegido sería el comunicador Vito Quiles, quien, curiosamente lleva semanas haciendo una ronda por las universidades españolas y logrando acaparar la atención mediática hasta de TVE, aunque sea solo para hablar del acoso recibido en esas concentraciones.

