'LA BURBUJA'

Operación Aldama: Vito Quiles, a las elecciones generales

Pablo Iglesias alienta el acoso contra Vito Quiles.

Pablo Iglesias jalea desde TVE la agresión a Vito Quiles: "No seamos gilipollas, no demos un milímetro a estos escuadristas"

¡Ojo al dato, que diría el legendario José María García!

Se está preparando entre bambalinas un proyecto político que tiene su morbo.

La mezcla de Iván Espinosa de los Monteros, Dani Desokupa y Víctor de Aldama da como resultado una especie de partido / plataforma que concurriría a las elecciones generales.

¿Y quién sería el candidato? Pues ninguno de los tres.

El elegido sería el comunicador Vito Quiles, quien, curiosamente lleva semanas haciendo una ronda por las universidades españolas y logrando acaparar la atención mediática hasta de TVE, aunque sea solo para hablar del acoso recibido en esas concentraciones.

Para hablar de este y otros temas estarán hoy en ‘La Burbuja’ (Periodista Digital), el programa dirigido y presentado por Josué Cárdenas, el analista Pedro Pedrosa, el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo y los periodista Bertrand Ndongo y Juan Velarde.

