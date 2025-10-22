Centroamérica fortalece la colaboración empresarial intrarregional en el marco de CATM 2025

Antes del inicio de las rondas de negocios internacionales de la Centroamérica Travel Market (CATM 2025), empresarios del sector turístico de los siete países de la región participaron en una jornada de networking intrarregional organizada por la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR).

El encuentro reunió a representantes del sector privado de Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras con el propósito de fortalecer la cooperación empresarial, identificar nuevas oportunidades de alianzas y promover la articulación de productos turísticos complementarios que impulsen el desarrollo del turismo regional.

Esta actividad se consolida como un espacio estratégico previo a la feria, donde 150 expositores centroamericanos se preparan para conectar con más de un centenar de mayoristas y medios internacionales en las jornadas oficiales de citas de negocios.

El networking intrarregional permitió al empresariado afinar estrategias conjuntas y explorar mecanismos de comercialización que potencien la competitividad del istmo como multidestino.

Durante el evento, se destacó la importancia de mantener la unidad del sector privado regional para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades del mercado global, reafirmando el compromiso de FEDECATUR con la integración turística centroamericana.

El acto contó con la participación de Andrés Ehrler, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH); Boris Iraheta, secretario general de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA); Efrén Pérez, presidente de FEDECATUR; y Reizel Vilorio, viceministra de Turismo de Honduras, quien inauguró oficialmente el Networking Intraregional.