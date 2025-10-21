Rescatan a una turista española del interior de una pirámide en Egipto, tras una hora de intervención a 80 metros bajo tierra

El turismo en Egipto ofrece una mezcla de aventura que, en ocasiones, puede transformarse en un verdadero reto. La reciente operación para rescatar a una turista española atrapada en la pirámide Acodada de Dahshur pone de manifiesto hasta qué punto la exploración de monumentos antiguos puede poner a prueba tanto la resistencia física como la capacidad logística de los servicios locales. El incidente se produjo cuando la visitante sufrió una lesión en el pie al caer por una rampa de madera, aproximadamente 80 metros bajo tierra, en uno de los pasadizos más angostos y empinados del monumento, acompañada por su esposo.

El acceso al núcleo de la pirámide, donde el ángulo de inclinación se transforma y los techos se vuelven bajos y agobiantes, obligó a los equipos de rescate egipcios a atravesar pasadizos que apenas alcanzaban un metro de ancho, con un desnivel del 26 por ciento. Arrastrar una camilla durante más de una hora fue todo un desafío, llegando incluso a tener que avanzar gateando en algunos tramos. La complejidad del operativo culminó con la evacuación de la visitante en ambulancia hacia un centro médico cercano, evidenciando que incluso los viajes más cuidadosamente planeados pueden acarrear sorpresas inesperadas.

La pirámide Acodada, erigida por el faraón Seneferu hace más de 4.600 años, es famosa por su peculiar cambio en el ángulo de construcción, resultado de un error que casi compromete su estabilidad. Por ello, su visita se convierte en una experiencia única dentro del circuito arqueológico de Dahshur, situada a unos 40 kilómetros al sur de El Cairo. Los pasadizos y rampas interiores presentan desniveles y espacios reducidos que requieren estar en buena forma física y tomar precauciones. El reciente incidente subraya la necesidad de seguir las recomendaciones del personal y no subestimar los peligros.

Aspectos curiosos como el cambio en la inclinación de la pirámide, visible en su silueta, o el hecho que estuvo cerrada al público durante siglos por razones de seguridad, hacen que sea una parada obligatoria para aquellos que buscan experiencias alternativas al tradicional circuito turístico de Giza. Los visitantes tienen la oportunidad de explorar tanto la cámara funeraria como los corredores internos, aunque deben estar listos para enfrentarse a rampas resbaladizas y espacios algo claustrofóbicos.

Curiosidades y anécdotas del lugar

La pirámide Acodada es única entre todas las existentes debido a sus dos ángulos distintos; según cuenta la leyenda este cambio fue realizado durante su construcción precisamente para evitar colapsos estructurales imprevistos. Dahshur atrae menos visitantes comparado con Giza lo cual permite disfrutar recorridos más tranquilos conectando verdaderamente con historia faraónica.

Dentro del recinto piramidal muchos visitantes suelen dejar mensajes u ofrendas pequeñas aunque esta práctica está prohibida oficialmente. El reciente rescate llevado a cabo ha reabierto el debate sobre cuestiones relacionadas con seguridad dentro monumentos antiguos además resaltando necesidad urgente mejorar accesibilidad así como medidas preventivas.

El Nuevo Museo Egipcio y experiencias culturales

El recién inaugurado Gran Museo Egipcio (GEM), situado junto a las famosas pirámides gizadas reúne más de 100.000 piezas destacando colección completa perteneciente a Tutankamón además estatuas monumentales impresionantes. Los precios oscilan entre 400 hasta 600 EGP dependiendo exposición elegida ofreciendo recorridos interactivos junto audiovisuales enriquecedores.

Aparte pirámides también merece explorarse bazar Khan el Khalili, barrio copto así como Ciudadela Saladino; excursiones hacia Valle Reyes ubicado Luxor templos Abu Simbel completan ruta inolvidable digna recordar.

Egipto es tierra llena historia fascinante donde viajeros son desafiados sumergirse cultura milenaria esperando ser vivida plenamente cada aventura queda grabada eternamente memoria viajera.

Mejor época para visitar Egipto

El periodo ideal para viajar a Egipto se encuentra entre octubre y abril; las temperaturas son suaves (entre 18-26°C) y el clima seco facilita las visitas a monumentos y museos. En verano las temperaturas pueden superar los 40°C lo cual complica las excursiones a zonas arqueológicas. Otoño y primavera ofrecen días soleados junto con noches frescas; condiciones perfectas para explorar tanto El Cairo como los templos localizados en Luxor y Asuán.

Durante el Ramadán algunos horarios tanto museos como restaurantes pueden variar; no obstante, suele haber menos turistas lo cual provoca ligeras reducciones en precios. Las festividades locales aportan colorido al ambiente; sin embargo es recomendable consultar las fechas para evitar cierres imprevistos durante la estancia.

Cómo llegar desde España

Viajar a Egipto desde España resulta sencillo gracias a los vuelos directos disponibles desde Madrid o Barcelona hacia El Cairo, operados por varias aerolíneas internacionales. El vuelo suele tener una duración aproximada de cuatro horas y media.

Desde la capital egipcia, lo más recomendable para llegar a Dahshur es optar por taxi, Uber o tours organizados, ya que el transporte público no conecta directamente con esta zona arqueológica. El coste aproximado de un taxi privado desde El Cairo oscila entre 500-700 EGP (15-21 euros), aunque los tours privados suelen ser más caros pero incluyen guías y entradas.

Para desplazarse entre ciudades, hay trenes que conectan El Cairo con lugares como Alejandría o Luxor, mientras que autobuses y vuelos internos permiten explorar áreas más distantes. Dentro del entorno urbano, Uber y Careem son opciones confiables y asequibles; además, los taxis oficiales disponen de taxímetro.

Coste y precios para dos personas

Un viaje semanal para dos personas a Egipto, recorriendo pirámides, museos y lugares emblemáticos puede costar entre 1.200 y 2.000 euros. Este presupuesto incluye vuelos, alojamiento medio, entradas y comidas. Los tickets para acceder a la pirámide Acodada tienen un precio aproximado entre 100-150 EGP (3-5 euros) por persona. Las entradas a otros monumentos como las pirámides de Giza o el Nuevo Museo Egipcio pueden superar los 400 EGP (13 euros) por persona.

En cuanto al alojamiento en El Cairo, las opciones varían desde hostales económicos (20-40 euros por noche) hasta hoteles lujosos (más de 120 euros por noche). Comer en restaurantes locales cuesta entre 5 y 15 euros por persona; sin embargo, aquellos que optan por restaurantes internacionales o alta cocina pueden gastar entre 30-50 euros por cabeza. A esto hay que añadir el transporte y las excursiones organizadas que suponen un gasto adicional pero ofrecen mayor seguridad y comodidad durante el viaje.

Restaurantes imprescindibles

La cocina egipcia combina tradición con sabores intensos; entre los restaurantes más destacados ubicados en El Cairo encontramos:

Abou El Sid : ofrece cocina egipcia clásica en un entorno auténtico.

: ofrece cocina egipcia clásica en un entorno auténtico. Zooba : moderniza platos callejeros tradicionales como koshari o falafel.

: moderniza platos callejeros tradicionales como koshari o falafel. Sequoia : junto al Nilo fusiona cocina mediterránea con vistas panorámicas.

: junto al Nilo fusiona cocina mediterránea con vistas panorámicas. Felfela: famoso centro donde degustar especialidades locales acompañado del conocido mezze.

En Giza y Dahshur las opciones son limitadas; no obstante muchos hoteles cercanos brindan bufés con platos típicos junto a vistas impresionantes hacia las pirámides.

Documentación necesaria y moneda

Para ingresar a Egipto, es imprescindible contar con un pasaporte válido por al menos seis meses así como obtener un visado turístico; este último puede solicitarse online o al llegar al aeropuerto (25 dólares estadounidenses). Es aconsejable llevar copias impresas y digitales tanto del pasaporte como del visado además del seguro médico correspondiente durante el viaje.

La moneda oficial es la libra egipcia (EGP). Por lo general el cambio resulta favorable para quienes viajan con euros; se recomienda cambiar pequeñas cantidades exclusivamente en bancos oficiales o casas autorizadas del aeropuerto. Las tarjetas de crédito son aceptadas principalmente en hoteles y restaurantes medianamente altos; sin embargo es prudente contar siempre con efectivo para realizar compras menores o pagos en mercados.

Claves y trucos para disfrutar al máximo