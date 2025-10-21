Innovación y sostenibilidad marcan la III Conferencia en Turismo de Centroamérica

En el marco de la Centroamérica Travel Market (CATM) 2025, la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) organizó la III Conferencia en Innovación y Turismo, un espacio que reunió a líderes empresariales, expertas y representantes del sector turístico regional e internacional. El encuentro se centró en analizar las tendencias globales que están transformando el turismo y en descubrir nuevas oportunidades de crecimiento para Centroamérica.

El evento contó con la presencia de actores del sector público y privado comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la competitividad turística en la región, así como mayoristas y medios de comunicación internacionales.

Durante su discurso inaugural, el Secretario General de CATA, Boris Iraheta, resaltó la importancia de fortalecer la visión regional a través del diálogo y la colaboración:

“La innovación no es solo tecnología, es también colaboración, estrategia y visión compartida. Este encuentro reafirma el compromiso de Centroamérica por impulsar un turismo más integrado, sostenible y resiliente”, afirmó Iraheta.

La conferencia presentó ponencias de alto nivel, incluyendo a Marité Flores, Business Development Manager LAC de Mabrian, quien expuso el estudio “Oportunidades de crecimiento para el turismo en la región”; Camila Corrales, Gerente Regional de Destinos Turísticos en Amadeus, con la presentación “Turismo con visión: Tendencias globales y oportunidades para Centroamérica y República Dominicana”; y Ana María Viscasillas, Consultora Ejecutiva de Next Factor, con su ponencia “El rumbo de los destinos y su alineamiento comunitario.”

Asimismo, se desarrolló un panel moderado por Boris Iraheta titulado “Marcas Centroamérica: Marcas con visión regional que apuestan por el turismo”, con la participación de representantes de empresas como Televicentro y Emisoras Unidas, Tropic Air Belize, Publimovil y TAG Airlines. En este espacio, compartieron sus experiencias sobre cómo las alianzas estratégicas entre el sector privado y las instituciones regionales fortalecen la proyección internacional de Centroamérica como multidestino turístico.

Este encuentro formó parte de la agenda oficial de la Centroamérica Travel Market (CATM) 2025, la feria turística regional más importante, organizada por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), junto con la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR), evento que este año posiciona a Honduras como epicentro del turismo centroamericano ante compradores y medios internacionales.