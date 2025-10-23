Las pifias de la fontanera Leire Díez obligan a Pedro Sánchez a adelantar elecciones

La fontanera, en lugar de limpiar, enfanga el futuro de Pedro Sánchez y del PSOE.

Las últimas pifias de la exsocialista arrinconan al marido de Begoña, que cada vez que parece que va a coger algo de aire, le crece un nuevo enano. Aunque, en este caso, ha regresado.

Leire Díez ha vuelto a la palestra pública por sus ‘gestiones’ en favor de los de Ferraz. Por ejemplo, presentarse ante el fiscal Ignacio Stampa como la persona de confianza de Pedro Sánchez mientras esperaba a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización de los socialistas, tras la imputación de Begoña Gómez.

Entre los alardes que hacía ante el fiscal, llegó a afirmar que la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de Álvaro García Ortiz, le había propuesto el cargo de jefa de prensa.

El sumario es demoledor y vincula directamente a la presunta periodista con el presidente del Gobierno: “La situación hay que revertirla caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente”.

Esta nueva losa se suma a los casos de corrupción y a los difíciles equilibrios que debe realizar el líder del PSOE para seguir en el poder.

En este sentido, la relación con Junts está en riesgo de romperse. Y no porque el partido independentista de extrema derecha —aunque ahora lo quieran vender como centro o ‘progre’— tenga un ataque de dignidad ante todos los escándalos de corrupción o por la falta de palabra de Sánchez, sino por una amenaza interna: Aliança Catalana.

El partido de Orriols le está comiendo la tostada a los de Puigdemont, que verían en la opción de dinamitar la legislatura una tabla de salvación para aparentar que no se han convertido en una pieza más de Sánchez para mantenerse en el poder.

Todo esto está obligando al presidente a buscar una fecha conveniente —para él— para adelantar las elecciones.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este jueves, 23 de octubre, junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.