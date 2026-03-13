Ni la campaña del ‘Hodio’ de Sánchez salvará al PSOE del naufragio en Castilla y León

El marido de Begoña sigue fracasando con sus cortinas de humo para distraer a la opinión pública de los casos de corrupción que involucran a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

Lo ha intentado con la guerra y, lo último, con el esperpento del «Hodio» para generar temor ante la posibilidad de un aparato censurador contra los críticos de su Gobierno. Aunque, eso sí, lo más probable es que termine como las otras grandes «apps» impulsadas por el líder del PSOE, como el llamado «pajaporte» para impedir que los menores accedan a sitios con contenido para adultos; el «MeToca», para dividir tareas del hogar; o el olvidado «RadarCovid», para detectar los casos de coronavirus durante la pandemia.

Casualmente, este anuncio se produce a pocos días de las elecciones en Castilla y León.

Si bien los sondeos no anticipan un batacazo tremendo como en Extremadura y Aragón —porque el candidato no lo ha puesto a dedo Pedro Sánchez y tiene un discurso que no se pliega a todo lo que dice el «puto amo»—, sí señalan que PP y VOX ganarán los comicios y tendrán que entenderse para formar Gobierno.

Con esta nueva derrota electoral, Sánchez quedará todavía más debilitado. Y todavía falta el tortazo que se llevará Chiqui Montero y el marido de Begoña en Andalucía.

Este y otros asuntos de actualidad son analizados por Alfonso Rojo en el «24×7» de este viernes, 13 de marzo, junto al abogado Fernando Fanego.