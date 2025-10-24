Yadira Gómez: «CATM 2025 representa una ventana para que el mundo nos conozca»

Centroamérica Travel Market 2025 se celebra en San Pedro Sula, Honduras, consolidándose como uno de los eventos turísticos más importantes de la región.

Este mercado reúne a los principales actores del sector turístico, incluyendo operadores, agencias de viajes, destinos y proveedores de servicios, para promover el intercambio comercial y la cooperación estratégica.

Durante tres jornadas, los participantes tuvieron la oportunidad de establecer alianzas, presentar nuevas ofertas y descubrir las tendencias actuales del turismo en Centroamérica. San Pedro Sula, como ciudad anfitriona, mostró su potencial turístico y su infraestructura para eventos internacionales, destacando su posición clave en el corazón económico del país.

La cita turística impulsó la visibilidad de destinos emergentes y tradicionales, fomentando el desarrollo sostenible y la innovación en el sector. Además, ofreció un espacio para capacitar a profesionales mediante charlas y talleres especializados, con el fin de fortalecer la competitividad de la región en el mercado global.