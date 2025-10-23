«Hacienda no puede significar miedo»

En este vídeo entrevistamos a Ignacio Basco, presidente del Movimiento Contribuyentes en Acción —un proyecto que nace desde la sociedad civil para defender a autónomos, pensionistas y todos los ciudadanos “afectados por la Hacienda española”.

Ignacio comparte su visión clara y frontal: «La palabra Hacienda es igual a MIEDO» — una frase antológica que resume la tensión entre el ciudadano y el sistema fiscal. Su plan para “restituir la presunción de inocencia”, “vigilar al vigilante” (la Agencia Tributaria) y eliminar incentivos perversos en la recaudación.

Cómo movilizar a la ciudadanía para que cambiar el sistema no sea solo protestar, sino crear un “sistema justo, transparente y plenamente sometido al Estado de Derecho”. contribuyentesaccion.com

En esta charla encontrarás "perlas" sobre el sistema fiscal, los derechos del contribuyente, la presión que sufren los autónomos y cómo cambiar el miedo en acción.