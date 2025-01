Investidura de Trump: ¡Que tiemblen los progres! La libertad se abre paso…

Llega el día más esperado para el presidente electo Donald Trump y sus seguidores. La investidura.

Un personaje polarizante como pocos, promete un mandato muy movido con el objetivo de que los Estados Unidos vuelvan a hacer la primera potencia mundial.

En PERIODISTA DIGITAL montamos este programa especial, de la mano de Josué Cárdenas (presentador) y Carlos Pecker (realizador), y con invitados de primer nivel como Carlos Dávila, Roberto Centeno, Rafael Palacios y alguna sorpresa, incluyendo conexiones desde Washington. Junto a ellos, reflexionamos sobre los efectos que pueden tener las decisiones de Trump y cómo impactará tanto a España como al resto del mundo.

Y es que a nadie puede dejar indiferente la labor de Trump en su nueva etapa como presidente de los Estados Unidos.

«Trump va a enfrentarse a quien tenga que hacerlo»

Este domingo, sin ir más lejos, emitimos nuestro programa sobre relaciones internacionales, ‘Geopolítica con Jasiel Paris’, y charlamos con el coronel Pedro Baños, que tiene la lección bien aprendida sobre lo que supone el universo Trump:

«Trump no va a cometer los errores de su primer mandato, por ejemplo va a purgar el ejército, el servicio de inteligencia y la administración».

Este acto de investidura a lunes 20 de enero, coincidiendo con el Día de Martin Luther King Jr., festivo en Estados Unidos, y se llevará a cabo en el ala oeste del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington D.C.

En el desarrollo de la entrevista con el Coronel Baños surge una pregunta imponiéndose: «¿Es Donald Trump un hombre de paz o un hombre de guerra?» Lo que cuenta el Coronel Baños es interesantísimo.

«Trump tiene claro que quiere hacer América grande otra vez y va a enfrentarse con quien tenga que hacerlo».

Para Baños Trump no es un hombre de guerra pero «sí un peleón». Cree que el máximo mandatario estadounidense va a hacer todo lo posible por no entrar en guerra convencional, pero sí utilizar todo tipo de estrategias para conseguir sus objetivos, desde territoriales hasta de recursos naturales, pasando obviamente por asuntos económicos, etc:

«Si tiene que entrar en un conflicto que repercuta para bien a la grandeza del país, no tengo ninguna duda de que lo va a hacer».

Cómo es el equipo de Trump

Desde que se anunció su victoria, Trump comenzó a formar un gabinete que refleja sus prioridades y su estilo de gobernar.

La mayoría de los nombramientos son personas que han demostrado una lealtad inquebrantable hacia él, lo que plantea interrogantes sobre la diversidad de opiniones y la experiencia dentro del equipo.

Susie Wiles – Jefa de GabineteWiles hará historia como la primera mujer en ocupar este cargo. Con experiencia en campañas políticas, se espera que gestione las operaciones diarias de la Casa Blanca con un enfoque firme en las prioridades de Trump. Stephen Miller – Subdirector de Política conocido por ser el arquitecto de políticas controvertidas como la separación de familias migrantes, Miller regresa para liderar los planes de deportaciones masivas. Matt Gaetz – Fiscal General, legislador ha sido uno de los más fieles aliados de Trump, pero su nombramiento genera dudas debido a las acusaciones legales en su contra. Marco Rubio – Secretario de Estado es un «halcón» en política exterior, Rubio es conocido por su postura dura frente a países como China e Irán. Elon Musk – Director de Eficiencia Gubernamental, magnate tecnológico, quien ha sido un crítico y luego un gran donante a Trump, liderará esfuerzos para reducir el tamaño del gobierno y recortar gastos. Tulsi Gabbard – Directora de Inteligencia Nacional, excongresista demócrata se encargará de supervisar los servicios de inteligencia, prometiendo un enfoque menos convencional. Thomas Homan – «Zar de la Frontera», con una trayectoria en ICE, Homan será responsable de implementar la mayor operación de deportación en la historia del país.

Con este equipo, las políticas que se anticipan son contundentes y reflejan el enfoque directo y a menudo polarizador de Trump: