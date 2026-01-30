Las pelotas de Alcaraz que no tienen ni Sánchez ni Puente, que se borraron de la misa funeral

Son cobardes.

Y lo demuestran a diario.

La falta de empatía del marido de Begoña es de análisis clínico. Y lo ha puesto de manifiesto nuevamente al «borrarse» de la misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz.

Pero el líder del PSOE no es el único. Su ministro tuitero, Óscar Puente, derrochó cinismo y soberbia en el Senado. En lugar de pedir perdón por los errores previos y durante la desgracia —los servicios de primeros auxilios llegaron una hora después de haber ocurrido— y dar explicaciones, sacó pecho de su gestión, descartó dimitir y aseguró que sería capaz de mirar a la cara a las víctimas y a los familiares de los fallecidos.

«Ustedes no son nadie para decirme a mí si puedo ir o no a un funeral», «¿Se pudo hacer más tras el accidente? Yo creo que no» o «Lo que a ustedes les molesta es que yo haga bien mi trabajo» fueron algunas de las perlas que soltó.

Lo único que reconoció, y únicamente para no molestar más a los independentistas catalanes, los «putos amos» de Sánchez, fue el pésimo estado de Cercanías en Cataluña. «Rodalíes está muy mal en este momento», reconoció.

Otra cosa que han vuelto a demostrar es que no tienen valentía.

La ausencia de Sánchez es injustificada porque no tenía agenda. El marido de Begoña ha estado desaparecido durante todo este tiempo, dejando que su perro de presa asumiera el desgaste.

Ya quisieran Sánchez, Puente y muchos otros, tener las pelotas que demostró Alcaraz

