Pedro Sánchez, el galgo de Paiporta, da la espantada en el funeral de las víctimas de Adamuz

Una vergüenza tras otra.

Lo de Pedro Sánchez es cada vez más ignominioso. No conforme, tras haberse burlado de las víctimas del volcán de La Palma, de la pandemia, de los incendios o de la DANA, ahora ha sido el turno de las víctimas del accidente de Adamuz.

Como si no bastara con que el accidente ocurrió por la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez, a través de su perro de presa, Óscar Puente, que ha llevado a un deterioro público y notorio de las vías del ferrocarril —desoyendo las críticas y sugerencias de los propios maquinistas—, ahora insultan a los familiares con su ausencia en el funeral de Estado en honor a los fallecidos.

Tanto el marido de Begoña como el ministro tuitero se han borrado del acto oficial, al que sí irán el rey Felipe VI y la vicepresidenta primera y candidata en Andalucía, María Jesús Montero.

Ambos dan la espantada por una simple razón: porque saben que son culpables. Y por eso, los familiares de las víctimas no los quieren ver.

Puente ha faltado a la verdad cuando ha dicho que la vía donde se produjo el accidente había sido «renovada completamente», cuando había rieles de 1989; o que sabían desde un primer momento dónde estaba el Alvia accidentado, cuando mandaron a un maquinista de un tercer tren a caminar 2 kilómetros para buscar el tren.

Por su parte, el descaro del líder del PSOE ha sido manifiesto: por un lado, se ha resguardado en su búnker para que no le salpicara el asunto y esperará hasta el 11 de febrero —casualmente después de las elecciones en Aragón— para dar explicaciones en el Congreso.

Y, en medio, todo el contexto de corrupción que salpica al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez. Especialmente, al Ministerio de Transportes en los años de Ábalos, que son un eje central en la trama de chanchullos conocida como el caso Koldo.

Ambos tienen que irse a su casa porque son un riesgo para los españoles.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 29 de enero, junto al diputado de VOX, Ricardo Chamorro.