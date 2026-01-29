El engaño fiscal que paga la clase media

Hoy toca explicar cómo Hacienda te exprime sin subir oficialmente los impuestos.

La clave tiene un nombre muy claro: la no deflactación del IRPF. Según datos oficiales de Hacienda, INE y Eurostat, entre noviembre de 2018 y noviembre de 2025 la recaudación por IRPF ha aumentado un 71,2%, pasando de 77.838 millones a 133.282 millones de euros. En ese mismo periodo, el PIB nominal solo ha crecido un 38,8%. Y la inflación acumulada supera ya el 20%.

Es decir: los salarios suben por la inflación, no por ganar poder adquisitivo, pero Hacienda se queda una parte cada vez mayor porque no ajusta los tramos del IRPF. No es que ganes más. Es que pagas más por lo mismo.

Este es el verdadero truco fiscal del Gobierno. No anuncia subidas de impuestos, pero deja que la inflación empuje a millones de contribuyentes a tramos más altos. Resultado: más recaudación, menos renta disponible y ninguna votación en el Congreso.

Mientras el PIB crece mucho menos y la economía real va justa, el IRPF se dispara muy por encima. Y todo sin tocar una sola ley tributaria de forma explícita. Así funciona el impuesto inflacionario. Así se vacían los bolsillos sin que muchos se den cuenta.

Luego nos dicen que no suben impuestos. Los datos no mienten: Hacienda recauda como nunca porque no deflacta, y el esfuerzo lo pagan trabajadores, autónomos y clases medias. Esto no es justicia fiscal. Esto es estrujar al contribuyente aprovechando la inflación. Y esto, una vez más, pasa SI, porque… EL GOBIERNO LO PERMITE.